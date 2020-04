Mortal Kombat “non è mai stato così bello”, secondo Greg Russo!

Mortal Kombat, stando alle ultime notizie di questi ultimi mesi, riceverà una sua versione animata, che debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo anno, salvo possibili ritardi causati dal Coronavirus. In queste ultime ore, uno sceneggiatore, Greg Russo, ha condiviso le sue opinioni su questo lungometraggio.

Come ben sapete, la fama di questo videogioco precede persino il suo nome, e di conseguenza le aspettative degli appassionati sono davvero elevate. Un fan, infatti, ha ribadito che il suo unico desiderio è quello di vedere un film cruento, proprio come la serie firmata NetherRealm Studios.

La casa sviluppatrice di Mortal Kombat, dal suo canto, è sempre riuscita a confezionare dei tagli di scena davvero superlativi. Di conseguenza, sarà anche interessante capire il lavoro degli sceneggiatori per accontentare gli appassionati della serie.

Greg Russo, come spiegato nell’introduzione, ha risposto alla domanda di un fan, affermando che questo film d’animazione sarà il più bello mai visto del franchise. “Cutscene? Dimentica le cutscene, amico mio. Mortal Kombat non è mai stato così bello“.

Per chi non lo sapesse, il lungometraggio in questione è diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan. Invece il cast è composto da Tadanobu Asano nel ruolo di Raiden, Mehcad Brooks che veste i panni di Jackson Briggs, Max Huang interprete di Kung Lao e Joe Taslim nei panni di Sub Zero.

Mortal Kombat, infine, sarà presentato in anteprima il prossimo 15 gennaio 2021. Tuttavia, è doveroso sottolineare che la data potrebbe slittare a causa della recente pandemia che ha colpito il nostro sistema economico. Vi terremo aggiornati per qualsiasi novità, continuate a seguirci.

Already done. (and bloody too). Cutscenes? Forget cutscenes, my man. MK has never looked this good. 01/15/21 #MortalKombat https://t.co/Eceua8RgzV — Greg Russo (@WriterRusso) April 8, 2020