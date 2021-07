Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, ecco il trailer ufficiale!

Il destino dell’intero universo è ancora una volta a rischio, ma i guerrieri non perdono tempo per unirsi e prepararsi allo scontro finale nel nuovo lungometraggio di Warner Bros. Animation Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms di cui è stato pubblicato il primo trailer ufficiale.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms: il trailer e il cast

In arrivo in versione digitale, Blu-ray e 4K Ultra HD Combo Pack il 31 agosto, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms riprende gli eventi accaduti poco dopo l’esplosivo finale di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il successone del 2020 che ha dato il via a questa serie di film d’animazione. La nuova produzione mostrerà la squadra di eroi protagonista assediata dalle forze nemiche di Shao Kahn che costringono Raiden e i suoi guerrieri a un Mortal Kombat finale che determinerà il destino dei regni. Qui sotto potete osservare il trailer:

Joel McHale (Community, Stargirl) e Jennifer Carpenter (Dexter, Batman: Gotham by Gaslight) tornano a interpretare i loro ruoli principali come Johnny Cage e la guerriera Sonya Blade impegnati a viaggiare nell’Outworld per difendere Earthrealm. Contemporaneamente, Scorpion deve trovare l’antico Kamidogu prima che venga utilizzato per resuscitare l’Unico Essere, il che significherebbe la distruzione certa di tutte le cose nell’universo.

Tornano anche per il sequel Jordan Rodrigues nei panni di Liu Kang, Patrick Seitz come Scorpion e Hanzo Hasashi, Artt Butler nei panni di Shang Tsung e Cyrax, Robin Atkin Downes in quelli di Shinnok e Reiko, Dave B. Mitchell come Raiden, Kintaro e Sektor, Ikè Amadi nei panni di Jax Briggs & One Being, Grey Griffin nei panni di Kitana, Satoshi Hasashi e Mileena e Fred Tatasciore come Shao Kahn.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms è diretto da Ethan Spaulding e si basa su una sceneggiatura di Jeremy Adams e sul videogioco creato da Ed Boon e John Tobias (di cui potete acquistare l’ultimo capitolo su Amazon). Nella versione fisica vi sono anche degli importanti extra che includono: