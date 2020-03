Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge debutterà il 16 aprile!

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale, NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato che Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge debutterà il prossimo 16 aprile. Per chi non lo sapesse, si tratta di un lungometraggio d’animazione basato su uno dei più importanti franchise dei videogiochi.

“Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge è un affascinante film animato d’azione, senza esclusione di colpi, che regalerà tutta l’autenticità di combattimenti, drama e humour che i fan si aspettano, insieme ad un’animazione tagliente e ad un cast vocale eccezionale”, spiega Mary Ellen Thomas, Warner Bros. Home Entertainment Senior Vice President, Originals, Animation and Family Marketing. “Questo film è diverso da qualsiasi cosa sia stata prodotta da Warner Bros. fino ad oggi, e tutti i fan dovrebbro cominiciare a prepararsi per il viaggio sulle montagne russe della loro vita”.

Il lungometraggio in questione racconterà a tutti gli appassionati le vicende legate ad Hanzo Hasashi. Dopo il massacro della sua famiglia per mano del temibile Sub-Zero, Hanzo sceglie di tornare in vita come Scorpio (un’anima perduta che dedica la sua nuova vita alla vendetta), accettando di servire il sinistro Quan Chi. Invece, nel Regno della Terra, Lord Raiden chiama a raccolta una modesta squadra di guerrieri scelti, come Shaolin Liu Kang, Sonya Blade e Johnny Cage. Per raggiungere questo particolare quanto difficoltoso l’obbiettivo, i guerrieri dovranno battere tutti i gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung, fino ad arrivare nelle fasi finali del torneo di Mortal Kombat e diventare campioni.

Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge, inoltre, gode di un cast variegato, composto da alcune stelle del cinema che hanno prestato la loro voci ad alcuni degli eroi del franchise videoludico. Tra questi, ci sono infatti Joel McHale (Community, Stargirl) e Jennifer Carpenter (Dexter, Batman: Gotham by Gaslight), che daranno vita rispettivamente a Johnny Cage e Sonya Blade. Questo film, invece, è diretto da Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham, Justice League: Throne of Atlantis), mentre la sceneggiatura è stata curata da Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans). Di seguito la lista dei contenuti extra.

MORTAL KOMBAT LEGENDS: Dall’epico gioco all’animazione estrema – Un racconto del co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon e i filmmakers sul processo creativo che ha portato questo particolare adattamento cinematografico.

– Un racconto del co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon e i filmmakers sul processo creativo che ha portato questo particolare adattamento cinematografico. Le armi, i costumi e il mondo di MORTAL KOMBAT LEGENDS – Gli artisti parlano della sfida progettuale di animare il mondo di Mortal Kombat.

– Gli artisti parlano della sfida progettuale di animare il mondo di Mortal Kombat. Il sound design selvaggio di MORTAL KOMBAT LEGENDS – Un’esplorazione audiovisiva che rivela l’arte di progettare il linguaggio sonoro delle scene di combattimento.

– Un’esplorazione audiovisiva che rivela l’arte di progettare il linguaggio sonoro delle scene di combattimento. Mortal Kombat-tenti – Un particolare focus su come sceneggiare i personaggi nelle loro uniche abilità, attacchi e backstories.

– Un particolare focus su come sceneggiare i personaggi nelle loro uniche abilità, attacchi e backstories. Commento audio dei produttori – Il producer Rick Morales e lo sceneggiatore Jeremy Adams commentano la creazione di questo film animato.

Warner Bros., infine, ha comunicato che Mortal Kombat Legends Scorpion’s Revenge sarà distribuito su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Infine, dal 30 aprile, sarà anche disponibile a noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.