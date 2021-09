Mortal Kombat: Reptile da Storm Collectibles

Storm Collectibles annuncia una nuova action figure tratta dalla saga di uno dei picchiaduro più longevi di tutti i tempi: Mortal Kombat. Questa nuova uscita riguarda Reptile, un rettiliano bipiede la cui razza è estinta nel regno di Outworld, che compare sin dal primo videogioco.

L’action figure di Reptile sarà dotata di un corpo interamente articolato con teste e mani intercambiabili, realizzato solamente in plastica (PVC) e sarà completamente snodabile; all’interno della scatola ci saranno diversi accessori a corredo per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose tra cui:

Reptile sin dal suo debutto è stato un noto servitore dell’Impero dell’Outworld, servendo fedelmente gli imperatori dell’Outworld Shao Kahn e Kotal Kahn pur restando fedele al suo maestro Shang Tsung. L’età di Reptile resta ancora sconosciuta, le stime sono di decine di migliaia di anni o addirittura milioni. Reptile vive nella speranza che il suo sovrano possa un giorno far resuscitare la sua razza estinta oramai da miliardi di anni di cui egli è l’unico superstite insieme a Khameleon, ma fino all’undicesimo capitolo del gioco, i suoi sforzi non sono ancora stati ripagati. Il suo aspetto di base è umano, ma riesce a mostrare i suoi tratti animaleschi in condizioni particolari durante i combattimenti (esempio mangiare una vittima o sputare acido).