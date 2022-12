Grande lutto nel mondo del Wrestling. Nella giornata di ieri è stata annunciata la scomparsa di Don West, storico commentatore di IMPACT Wrestling per oltre un decennio. La sua morte è avvenuta a soli 59 anni dopo una dura battaglia con un linfoma cerebrale, diagnosticatogli nel 2021. Don West aveva comunicato ai fan di essere in remissione, ma il tumore è purtroppo tornato a gennaio di quest’anno, raddoppiando le sue dimensioni.

La voce di Don West ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici di sempre nella storia della TNA (adesso IMPACT Wrestling) assieme a Mike Tenay dal 2002 al 2012. Dopo aver lasciato il mondo del Wrestling, il commentatore è entrato a far parte della Wenatchee Wild, squadra di hockey su ghiaccio della British Columbia Hockey League, come director of sales and marketing. La pagina Twitter di IMPACT Wrestling ha voluto omaggiarlo con il seguente messaggio:

IMPACT Wrestling is heartbroken to learn of the passing of Don West​, one of the defining voices of our 20 year history. Don's enthusiasm and passion elevated every second he called and uplifted the spirits of everybody he crossed paths with. He will be dearly missed. #RIPDonWest pic.twitter.com/gy2s4vQDUj

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 30, 2022