Una triste notizia ha sconvolto il mondo del cinema e dell’intrattenimento. L’attore scozzese Robbie Coltrane, noto ai più per il ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter, si è spento a 72 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente ai microfoni del portale americano Deadline. Robbie era malato da diversi anni ormai ed è morto in ospedale vicino alla sua casa a Larbert.

Grave lutto nel mondo del cinema, è morto Robbie Coltrane

Robbie Coltrane ha conquistato gli schermi televisivi del Regno Unito con il ruolo dello psicologo forense Edward “Fitz” Coltrane nella serie televisiva Cracker, per la quale ha vinto tre premi BAFTA consecutivi come miglior attore, un onore eguagliato solo da un altro attore, Michael Gambon. È stato nominato ai BAFTA anche per il drama di Channel 4 National Treasure e per Tutti Frutti della BBC Scotland. Ma non è tutto, ha preso parte anche ai film di James Bond Goldeneye e Il mondo non basta, dove ha interpretato Valentin Dmitrovich Zukovsky.

All’anagrafe Anthony Robert McMillan, l’attore nacque in Scozia nel 1950 e a vent’anni prese il nome d’arte Coltrane come omaggio al sassofonista jazz John Coltrane. Tra i suoi primi ruoli cinematografici vanno annoverati i film Flash Gordon e Mona Lisa. Ma è stato il franchise cinematografico di Harry Potter, lanciato nel 2001 con Harry Potter e la pietra filosofale, a dargli la nomea mainstream nei panni del tenero e barbuto Hagrid. Di recente l’attore aveva partecipato con un video alla reunion speciale per HBO Max Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (qui la nostra recensione), tenutasi a inizio anno. Una retrospettiva alla quale gli attori che vi hanno preso parte sono stati simbolicamente invitati tramite una lettera spedita direttamente da Hogwarts, fondendo così insieme fin da subito il mondo reale con quello della magia. La scomparsa dell’attore dietro ai panni di Hagrid lascia un vuoto indelebile nel cuore dei fan di Harry Potter.