Si è purtroppo spento a 85 anni il grande Angelo Badalamenti, compositore di origini italiane divenuto celebre per aver lavorato a numerosi progetti di David Lynch. Sua è stata la colonna sonora di Twin Peaks, una delle serie TV più celebri e influenti di sempre nel panorama dell’intrattenimento. L’annuncio della sua morte è arrivato dal suo pronipote e poi confermato sui social, accolto da numerosi messaggi di cordoglio.

Angelo Badalamenti è morto a 85 anni

Nato a New York City il 22 marzo del 1937, Badalamenti ha ottenuto tre nomination ai Primetime Emmy Awards per la composizione musicale e il tema principale di “Twin Peaks” di David Lynch. L’autore ha composto anche le colonne sonore dei film di Lynch, tra cui Velluto blu, Strade perdute, Twin Peaks: Fire Walk With Me e Mulholland Drive. Per il suo lavoro su Twin Peaks, Badalamenti ha vinto un Grammy Award per la migliore performance strumentale pop nel 1991.

Best known for his collaborations with David Lynch (including TWIN PEAKS, BLUE VELVET, and MULHOLLAND DRIVE), famed composer Angelo Badalamenti has passed away. (1937-2022) pic.twitter.com/wCtNo7fOCP — Museum of the Moving Image (@MovingImageNYC) December 12, 2022

Al di fuori del lavoro con Lynch, il compositore ha firmato le colonne sonore di film come A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, National Lampoon’s Christmas Vacation e The Wicker Man. In tutto ha composto le colonne sonore di oltre 100 film. Ha anche collaborato con David Bowie per una versione di “A Foggy Day (in London Town)” per l’album tributo a George Gershwin della Red Hot Organization nel 1998. Badalamenti era di tornato negli ultimi anni a collaborare con Lynch per Twin Peaks: The Return, trasmessa nel 2017 su Showtime e composta da 18 episodi. La storia, intrecciata come di consueto di numerose sottotrame, ha visto il ritorno di vecchi personaggi della serie.