Grande lutto nel mondo della musica a livello globale. Si è spento a 87 anni Jerry Lee Lewis, artista poliedrico che ha segnato pagine indelebili nella storia del rock’n’roll, tra i pochissimi a rivaleggiare con Elvis Presley. La notizia della sua morte, avvenuta per cause naturali nella sua dimora a sud di Memphis, è stata confermata dall’addetto stampa ai microfoni di Rolling Stone. Il cantautore e pianista era purtroppo malato da ormai diverso tempo.

Jerry Lee Lewis è morto a 87 anni

Nato il 29 settembre 1935 a Ferriday, Louisiana, Jerry mostrò sin da piccolo una grande attitudine per il pianoforte, imparandolo a suonare a soli 9 anni. A 14 anni fu invitato a far parte di una band che si esibiva in una concessionaria Ford locale per festeggiare l’arrivo dei modelli del 1950. Suonò “Drinkin’ Wine Spo-Dee-O-Dee”, brano che sarebbe divenuto un successo per lui nel ’73. Ben presto iniziò a suonare in maniera regolare ai club di Natchez, appena al di là del fiume Mississippi, e della stazione radio KWKH di Shreveport.

Il suo più grande brano rimane senza dubbio “Great Balls of Fire”, pubblicato nel 1957 e poi entrato a far parte della colonna sonora di Top Gun negli anni ’80. Scalò in breve tempo la seconda posizione nella classifica dei brani pop, arrivando a vendere oltre 5 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti. Le sue performance musicali coinvolgenti ed emotive gli valsero il nickname “The Killer”. Nonostante i problemi legati alle dipendenze da alcool e droga, e ai vari scandali dovuti alla relazione con la cugina tredicenne, Jerry è riuscito a rialzarsi e a uscirne indenne, trovando sempre il supporto dei fan.

With his pounding piano, impassioned vocals and incendiary performing style, Jerry Lee Lewis lived up to his nickname: the Killer. https://t.co/fSWCuF6uy2 pic.twitter.com/Sppf0s3kEn — The New York Times (@nytimes) October 28, 2022

Nel 2019 è stato colpito da un grave ictus che lo ha reso incapace di suonare il pianoforte. Un anno dopo, tuttavia, ha registrato un album di canzoni gospel a Nashville e, durante la sessione, ha scoperto che la sua mano destra aveva iniziato a muoversi, permettendogli di battere i tasti. Quest’anno Lewis è stato inserito nella Country Music Hall of Fame (nel 1986 era invece entrato nella Rock and Roll Hall of Fame), ma non ha potuto prendere parte fisicamente alla cerimonia perchè malato. Il signor Kristofferson ha accettato il premio al suo posto e glielo ha consegnato a casa sua.