Antonio Inoki (vero nome Kanji Inoki), wrestler professionista, promotore del wrestling e artista marziale misto, è morto. Aveva 79 anni. Come riportato da Yahoo! Japan, Inoki è morto nella sua casa in Giappone il 1 ottobre (ora locale) a seguito di una battaglia contro l’amiloidosi sistemica. L’articolo spiega che Inoki era stato malato di ipoglicemia nei suoi ultimi giorni di vita, anche se inizialmente si era ripreso e si stava riprendendo, prima che le sue condizioni peggiorassero. La WWE ha reso omaggio a Inoki durante l’ultimo episodio di SmackDown:

Antonio Inoki, fondatore del NJPW e leggenda del WWE: breve biografia

Antonio Inoki è nato a Yokohama, in Giappone, il 20 febbraio 1943. Quando aveva 14 anni, Inoki e la sua famiglia si trasferirono in Brasile, dove, giovanissimo, iniziò subito ad allenarsi. È entrato nel mondo del wrestling nel 1960, a soli 17 anni, quando divenne un discepolo dell’influente wrestler professionista e atleta di sumo coreano-giapponese Rikidōzan, fondatore della prima lega di wrestling professionistico in Giappone, la Japan Pro Wrestling Alliance (JWA). Tornato in Giappone, Inoki e iniziò ad allenarsi presso il dojo JWA sotto la guida del belga Karl Gotch, una leggenda che ha contribuito a plasmare lo stile giapponese del wrestling professionistico.

La fondazione e la successiva partecipazione di Inoki alla NJPW (New Japan Pro Wsrestling) – in questo periodo fu campione dei pesi massimi IWGP. Eppure, l’eredità di Inoki va anche oltre. Ad esempio, è stato il primo wrestler giapponese a vincere il WWF Heavyweight Championship, anche se ciò non è ufficialmente riconosciuto dalla WWE.

Antonio Inoki è stato anche un pioniere nel mondo delle arti marziali miste, affrontando il leggendario pugile Muhammad Ali all’evento denominato La Guerra dei Mondi nel 1976 – un incontro che si è concluso con un pareggio di 15 round.

Al di fuori del mondo degli sport da combattimento, Inoki è stato membro della Camera dei Consiglieri giapponese dal 1989 al 1995 e di nuovo dal 2013 al 2019. Durante il suo primo mandato, ha negoziato con successo con Saddam Hussein per il rilascio di ostaggi giapponesi, appena prima che scoppiasse la Guerra nel Golfo.

Inoki si è ufficialmente ritirato dalle competizioni sul ring nel 1998, all’età di 55 anni, anche se è rimasto il proprietario della NJPW fino al 2005, quando ha venduto le sue azioni alla società di videogiochi giapponese Yuke’s. Antonio Inoki è stato inserito nella WWE Hall of Fame nel 2010. È rimasto coinvolto nel mondo del wrestling fino al 2019, lo stesso anno in cui si è ritirato dalla politica.