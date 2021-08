Morto Enzo Facciolo, disegnatore di Diabolik

Un grave lutto ha travolto in queste ore il mondo del fumetto italiano: si è spento infatti all’età di 89 anni Enzo Facciolo, fumettista e disegnatore italiano divenuto celebre anche e soprattutto per il personaggio di Diabolik. Nel 1963 Facciolo è entrato nel team di artisti della serie a fumetti dedicata al ladro in calzamaglia, caratterizzando in una maniera davvero unica i personaggi ideati dalle sorelle Giussani. Il suo contributo ha quindi favorito e non poco il successo della testata di Diabolik, in grado di riscuotere grandi consensi per oltre 50 anni.

Foto di Sbam! Comics

Dopo aver frequentato la Scuola d’Arte al Castello Sforzesco, Enzo Facciolo ha fondato uno studio d’animazione, per poi collaborare nel 1954 con i fratelli Pagot realizzando vari spot pubblicitari e cortometraggi. La sua prima opera a fumetti risale al 1959, scrivendo e disegnando la breve serie Clint Due Colpi per Edizioni Domai. Nel ’63 sale a bordo di Astorina per la serie a fumetti di Diabolik, più precisamente con l’albo d’esordio chiamato “L’impiccato”. Come richiesto dalle sorelle Giussani, per le fattezze del Re del Terrore Facciolo si è ispirato all’attore Robert Taylor, incluso lo sguardo glaciale divenuto con gli anni un tratto distintivo dell’antieroe, senza contare anche il costume e la caratteristica maschera (che prendeva il posto del cappuccio visto agli esordi).

Anche i comprimari della testata, come l’ispettore Ginko, Eva Kant e Altea di Vallemberg (basata a sua volta sulle fattezze dell’attrice francese Capucine) Enzo Facciolo ha dato vita a personaggi entrati nell’immaginario collettivo. L’immagine di Diabolik che lancia il pugnale, a cura proprio dell’artista, verrà utilizzata dalla stessa casa editrice come logo ufficiale della testata. Al suo fianco, disegnatori di livello come Glauco Coretti e Armando Bonato, per una collaborazione con la casa editrice durata diversi anni (si parla di oltre di duecento episodi).

Diabolik tornerà presto anche al cinema del film diretto dai Manetti Bros. che riporterà il ladro ideato dalle sorelle Giussani sul grande schermo a partire dal prossimo 16 dicembre, con protagonista Luca Marinelli assieme a Miriam Leone e Valerio Mastandrea. In attesa del nuovo film recuperate su Amazon, Diabolik – Il Re del Terrore (a prezzo speciale).