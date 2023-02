Leiji Matsumoto (pseudonimo di Akira Matsumoto), il celebre mangaka, illustratore e designer giapponese è morto nella scorsa settimana (il 13 febbraio, ad essere precisi). Ad annunciare ed ufficializzare la notizia è stata la Toei Animation, sottolineando l’enorme peso che questo autore aveva sia nel mondo della carta stampata che in quello dell’animazione. Fra i suoi lavori più celebri e noti al grande pubblico ricordiamo Captain Harlock (se intenzionati a recuperare il manga lo trovate su Amazon) , Galaxy Express 999 e molti altri.

È morto Leiji Matsumoto, il papà di Captain Harlock ci ha lasciati a 85 anni

Leiji Matsumoto aveva 85 anni e, almeno in base a quanto riportato, è morto a causa di un’insufficienza cardiaca acuta. Il debutto di questo autore nel mondo dei manga si rintraccia nel 1953 con Michibachi no Bōken, opera che costruì quando frequentava ancora il liceo. Una volta fuori dalle mura scolastiche si trasferì a Tokyo e cominciò a modellare la propria popolarità nel settore adottando lo pseudonimo di Leiji a partire dal 1965.

Il suo lavoro ha plasmato il modo stesso in cui viviamo la fantascienza al giorno d’oggi, con un apporto creativo considerevolmente importante e un impatto duraturo. La visione di questo artista ha cominciato ad affermarsi sul serio negli anni ’70. Alcuni dei suoi lavori più rilevanti sono stati Space Battleship Yamato (da noi La Corazzata Yamato), Captain Harlock, del 1977 (diventato poi uno degli anime più famosi di sempre) e Galaxy Express 999, sempre dello stesso anno.

Il grande valore del suo lavoro ha portato Leiji Matsumoto ad essere insignito, nel 2001, della Medaglia d’onore con nastro viola (conferita a quanti raggiungono una notevole esperienza in invenzioni e scoperte nel campo della scienza e della tecnologia, o eccellenti risultati in campo accademico, sportivo, artistico e culturale) e nel 2010 dell’ Ordine del Sacro Tesoro (un’onorificenza giapponese imperiale conferita a quanti hanno svolto nel loro campo un lungo e meritevole servizio). Nel 2012, invece, ha ricevuto dal governo francese la decorazione di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere).