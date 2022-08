È morto Piero Angela, il giornalista e divulgatore scientifico che ha dato vita alla nota trasmissione SuperQuark, in onda su Rai Uno da 27 anni (dal 1995). A diffondere la notizia è stato il figlio Alberto Angela tramite un post su Facebook pieno di dolore, la cui didascalia riporta semplici e sentite parole: “Buon viaggio papà“. Il padre aveva 93 anni.

Come ricordato dal figlio, Piero Angela aveva festeggiato il 6 luglio scorso i 70 anni di lavoro in Rai, dove ha iniziato la sua carriera in veste di cronista radiofonico nel Giornale Radio, per poi passare a condurre il telegiornale di Rai Uno e in seguito del Tg2.

In passato è stato anche inviato di guerra: nel 1967 si recò in Iraq durante la Guerra dei sei giorni. Lì fu arrestato insieme ad altri giornalisti e rilasciato lo stesso giorno. Non solo: l’anno successivo fu inviato in Vietnam, dove intervistò soldati americani e contadini. Lo stesso anno dell’incursione in Vietnam, nel 1968, Piero Angela realizzò una serie di documentari dal titolo Il futuro nello spazio, il cui tema principale era il “programma Apollo”; durante le riprese negli Stati Uniti, fu protagonista di collegamenti in diretta per la Rai in occasione del lancio del vettore Saturn V che portò i primi astronauti sulla Luna.

La scienza

Da qui ebbe inizio la sua carriera volta alla divulgazione scientifica che negli anni successivi lo portò a ideare numerose trasmissioni di informazione. Tra queste citiamo Destinazione Uomo (dieci puntate), Da zero a tre anni (tre puntate), Dove va il mondo? (cinque puntate), Nel buio degli anni luce (otto puntate), Indagine sulla parapsicologia (cinque puntate), Nel cosmo alla ricerca della vita (cinque puntate).

In seguito, nel 1981, si è affermato sempre più nel settore grazie al programma Rai Quark, che nel 1995 divenne quello che noi conosciamo con il titolo SuperQuark. Ricordiamo inoltre che dal 2000 Piero Angela e suo figlio erano gli autori di Ulisse – Il piacere della scoperta. Infine, il giornalista ha curato per anni la rubrica “Scienza e società” sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni ed è stato curatore e supervisore del mensile Quark, da lui stesso fondato nel 2001 e sciolto nel 2006 per mancanza di fondi.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il libro di Piero Angela Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute.