Morto Rutger Hauer a 75 anni, il replicante Roy in Blade Runner

L'attore Rutger Hauer, star del film di Ridley Scott Blade Runner, è morto all'età di 75 anni nella sua casa in Olanda.

Si è spento all’età di 75 anni l’attore Rutger Hauer, l’attore che ha interpretato, fra i molti altri ruoli, il replicante Roy di Blade Runner. La notizia è stata riferita dall’agente Steve Kenis che ha dichiarato a Variety che l’attore è morto il 19 luglio nella sua casa in Olanda. I funerali si sono svolti oggi e moltissime celebrità, come il regista Guillermo Del Toro, hanno espresso il loro cordoglio sul web. Rutger Hauer ha partecipato a più di 170 film, ma la vera popolarità è arrivata grazie al film diretto da Ridley Scott del 1982 accanto a Harrison Ford.

Il suo monologo recitato in Blade Runner è diventato talmente iconico da essere riconosciuto anche citando le prime parole: “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione“. Pare che l’attore fosse stato scelto da Ridley Scott in persona e che avesse suggerito lui stesso al regista come girare l’iconica scena del monologo. Rutger è nato nella provincia di Utrecht ma cresciuto a Amsterdan. Figlio d’arte nato da attori di teatro, la sua passione per la recitazione nasce grazie a un gruppo sperimentale negli anni Sessanta finché cominciò a lavorare per una serie tv olandese. Fu il regista olandese Paul Verhoven a portare Hauer sul grande schermo, facendolo recitare in diversi film come Spetters, Fiore di carne e Soldato d’Orange.

L’attore ha lavorato anche con registi italiani, come ad esempio Ermanno Olmi (La leggenda del santo bevitore, Il villaggio di cartone), con Dario Argento nel ruolo di un vampiro (Dracula 3D) e Lina Wertmueller (In una notte di chiaro di luna). Il suo debutto a Hollywood è avvenuto accanto a Sylvester Stallone nel 1981 nel film I falchi della notte, ma è grazie al ruolo del replicante Roy che la sua carriera fa un salto.