È morto Tim Sale, il leggendario disegnatore di Batman – Il Lungo Halloween era stato ricoverato solo pochi giorni fa per imprecisati problemi di salute. Si è spento in ospedale circondato dai suoi cari e da sua moglie, aveva 66 anni. Non sono state rivelate, al momento, le cause del decesso.

È morto Tim Sale, la carriera e le opere

Tim Sale era nato il 1° maggior del 1956 a Ithaca, New York, ma era cresciuto a Seattle, Washington. Dopo essere stato iscritto per due anni alla Washington University ritornò a New York per iscriversi alla School of Visual Arts dove fu allievo del leggendario John Buscema. Esordì nel 1983 lavorando per il mercato nascente degli editori indipendenti, nel 1988 disegnò un albo del Grendel di Matt Wagner per la Comico diventandone poco dopo il disegnatore regolare. Questo incarico gli valse nel 1991 un contratto con la DC (fu assunto dal leggendario Elliot S! Maggin) che lo mise al lavoro su una miniserie degli Esploratori dell’Ignoto con lo scrittore Jeph Loeb. Il sodalizio durò 30 anni.

Dopo aver disegnato nel 1992 l’arco narrativo Lame con James Robinson e Misfits con Alan Grant sulla storica Legends of the Dark Knight, Sale ritroverà Loeb per il Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special #1 del 1993. Disegnerà Deathblow (con Jim Lee e Brandon Choi) e un secondo one-shot di Halloween di Batman con Loeb. Si affaccerà alla Marvel nel 1995 con la miniserie Wolverine/Gambit salvo poi disegnare il terzo one-shot con Loeb che aprirà le porte al seminale Batman – Il Lungo Halloween, miniserie del 1996 voluta fortemente dall’editor Archie Goodwin.

tim sale

L’esplosione portò alla realizzazione di Superman – Stagioni e successivamente all’antologica Grendel: Black, White and Red. Loeb e Sale si ritroveranno per il sequel de Il Lungo Halloween, Vittoria Oscura attirando l’attenzione di Joe Quesada che li reclutò alla Marvel per le miniserie del 2001 Daredevil: Giallo, Spider-Man: Blu e Hulk: Grigio. Tornato alla DC realizzerà Solo e lo spin-off Catwoman – Vacanze Romane.

Sempre con Jeph Loeb lavorerà alla serie TV Heroes realizzando, insieme al disegnatore Eric Powell, i dipinti del sensitivo Isaac Mendez e la font delle didascalie e dei sottotitoli della serie. Nel 2008 torna alla DC lanciando Superman Confidential in coppia con Darwyn Cooke. I suoi ultimi lavori sono stati Captain America: Bianco e il one-shot celebrativo per il 25 anni de Il Lungo Halloween.

In carriera Tim Sale ha vinto ben 5 premi Eisner: