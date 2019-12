Mostrato un nuovo trailer di Birds of Prey durante The Game Awards 2019

Durante la cerimonia dei The Game Awards 2019 di ieri è stato mostrato a sorpresa un nuovo trailer di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Il breve filmato (circa 30 secondi) è stato introdotto da Harley Quinn in persona, l’attrice Margot Robbie, che in compagnia dei presentatori della serata (e in pieno stile Harley Quinn) ha lanciato un nuovo teaser del film.

Contrariamente al primo trailer rilasciato qualche mese fa’, questo nuovo contribuito video permette di osservare un po’ più da vicino la squadra capitanata da Harley Quinn, nel montaggio infatti possiamo vedere Huntress, Black Canary, Renee Montoya e Cassandra Cain in azione. Il video, sulle note di Mr. Sandman, è un susseguirsi frenetico di azione e violenza iperbolica, in cui il personaggio di Robbie sprona le altre componenti della squadra a compiere azioni violente e far esplodere cose, perché l’unico modo in cui è possibile avere l’attenzione degli uomini, e quindi essere prese seriamente, è utilizzare la violenza.

Come è possibile intravvedere dal teaser il film uscirà negli Stati Uniti con la classificazione Rated R (ovvero richiederà ai minori di 17 anni la presenza di un adulto per accedere in sala) a fronte della strategia di marketing della Warner Bros. che intende capitalizzare su questo segmento di mercato, differenziando così l’offerta del genere cinecomic, in seguito al successo di Joker.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn racconterà il ritorno di Harley Quinn a Gotham City, in seguito agli avvenimenti di Suicide Squad. A causa della scomparsa di Batman però la protagonista ritroverà la città in balia delle forze del crimine capitanate dallo spietato Black Mask (Ewan McGregor). Harley Quinn unirà così le forze con Black Canary, Huntress e Renee Montoya, per dare battaglia al signore del crimine e salvare Cassandra Cain e Gotham City.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sarà distribuito nelle sale a partire dal 6 febbraio 2020. Il film sarà diretto da Cathy Yan e vedrà nel cast, oltre a Margot Robbie e Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya) e Ella Jay Basco (Cassandra Cain).