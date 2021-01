Mostri della Universal – i film gratis su Youtube

I Mostri della Universal stanno per tornare, gratuitamente, per un periodo di tempo limitato. NBCUniversal infatti ha annunciato che metterà a disposizione 7 delle pellicole del ciclo cult su Youtube fra Dracula e La Mummia del 1931.

I film rimarranno a disposizione sul canale ufficiale degli studios Fear: The Home of Horror a rotazione per circa una settimana e potranno inoltre essere acquistati in versione digitale ad un prezzo speciale.

Mostri della Universal – i film che troveremo gratis su Youtube

Ecco i film che potremo gustarsi gratuitamente e quando

15 gennaio:

Dracula (1931)

La Mummia (1932)

16 gennaio:

Frankenstein (1931)

La Moglie di Frankenstein (1935)

17 gennaio:

L’Uomo Invisibile (1933)

L’uomo Lupo (1941)

Gianni e Pinotto contro Frankenstein (1948)

Il ciclo dei Mostri della Universal partì ufficialmente proprio nel 1931 quando Bela Lugosi venne scelto per interpretare Dracula e Boris Karloff per interpretare il mostro in Frankenstein. A loro si aggiunsero i caratteristi Dwight Frye ed Edward Van Sloan, che parteciparono a entrambi i film in importanti ruoli di comprimari.

Il truccatore Jack Pierce creò la celeberrima maschera del mostro di Frankenstein e l’aspetto di molte altre creature a partire dagli anni trenta. Entrambi i film riscossero un enorme successo in tutto il mondo e vengono considerati due capolavori generando una lunga serie di seguiti.

L’anno successivo venne prodotto sempre con Karloff come protagonista, La mummia, al quale seguirà una trilogia basata su racconti di Edgar Allan Poe: Il dottor Miracolo (1932) con Lugosi, The Black Cat (1934), e The Raven (1935), entrambi con Lugosi e Karloff.

Sempre Whale realizzerà L’uomo invisibile (1933), ritenuto un altro dei suoi capolavori. La Universal Pictures inizierà quindi a produrre sequel dei successi del 1931 come La moglie di Frankenstein (1935), considerato dalla critica migliore dell’originale, La figlia di Dracula (1936) e vari seguiti de L’uomo invisibile. Cercando di sfruttare il momento positivo delle creature mostruose, venne realizzato anche un film su un licantropo, Il segreto del Tibet (1935) che però non ebbe il successo sperato.

Nel 1936 la produzione dei monster movies si ferma per circa tre anni fino a quando, dato che il successo di Dracula e Frankenstein non accenna a scemare, viene prodotto nel 1939 Il figlio di Frankenstein, con Basil Rathbone, Boris Karloff, e Bela Lugosi, dando inizio alla seconda fase del ciclo.

Mostri della Universal – un ciclo cult

I Mostri della Universal sono personaggi cinematografici protagonisti di un lungo ciclo di pellicole cult di genere horror e fantascientifico prodotte dal 1923 al 1956 dalla Universal Pictures.

I personaggi protagonisti di questa serie di film come il Conte Dracula, il mostro di Frankenstein, la mummia, l’uomo invisibile, l’uomo lupo, il fantasma dell’Opera, il mostro della Laguna Nera e la moglie di Frankenstein, con le loro particolari caratterizzazioni, sono entrati nell’immaginario collettivo e divennero protagonisti anche di film di altre case di produzione che realizzarono numerosi versioni e variazioni sul tema dei film classici della Universal con questi personaggi.

Ricordiamo che a partire dal 2014 Universal programmò un reboot del ciclo intitolato Dark Universe che avrebbe dovuto creare un nuovo universo condiviso, moderno, per questi personaggio ma dopo lo scarso riscontro di critica e pubblico dei primi due film (Dracula Untold e La mummia) il progetto procede decisamente a rilento.