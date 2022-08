Non tutti attendono con ansia la serie di Prime Video Gli Anelli del Potere, questo è vero. Eppure gran parte del fandom è entusiasta del fatto che il 2 settembre 2022 si stia avvicinando, nonostante la certezza di alcuni cambiamenti per quanto riguarda la tradizione della storia; parliamo di discrepanze dovute ai tempi ridotti propri di una serie TV. In ogni caso, Gli Anelli del Potere mostrerà tante storie inedite, alcune connesse ai mostri marini di cui vi parleremo lungo la news.

I mostri marini ne Gli Anelli del Potere

Non tutto si discosta da ciò che abbiamo conosciuto grazie a Il Signore degli Anelli. Lo stesso trailer completo de Gli Anelli del Potere – quello diffuso durante il San Diego Comic-Con 2022 – ha lasciato intendere che la serie potrebbe portare per la prima volta sullo schermo elementi che nella trilogia vengono solo citati. Per esempio, le creature definite come “Cose Senza Nome“. Non sappiamo bene se la figura nel video sia qualcosa di nuovo, nata dalla mente dei due showrunner, o un riferimento ai mostri creati da Morgoth, ma di certo ci sarà da stare attenti.

Gli Anelli del potere

La scena in questione vede protagonista Galadriel. Quest’ultima sta nuotando nell’oceano per la salvezza: dietro di lei, forse, una delle creature più vili de Il Signore degli Anelli. In realtà, come già accennato e riportato da cbr.com, potrebbe essere un qualsiasi mostro marino (nel trailer abbiamo visto anche la sua coda): pericoloso sì, ma non per forza legato all’originale, anche visto che le novità nella serie di Prime Video non mancheranno.

Ricordiamo che Il Signore degli Anelli non ha mai esplorato gli oceani della Terra di Mezzo, quindi è possibile che l’animale corrisponda semplicemente a un mostro marino di proporzioni epiche. Allo stesso tempo, l’idea che la creatura possa essere una delle “Cose Senza Nome” non è da scartare. Non solo: nell’originale queste bestie restano un mistero per tutti. A dargli quel nome è stato Gandalf nel film Le due torri. Di seguito potete leggere le parole da lui usate:

Lontano, molto al di sotto della più profonda esplorazione dei Nani, il mondo è divorato da cose senza nome. Nemmeno Sauron le conosce. Sono più vecchie di lui.

