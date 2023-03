Ritorna la MotoGP 2023 e si continua subito col botto con il Gran Premio dell’Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo atteso nel weekend che va dal 30 marzo al 2 aprile 2023.

Tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky Sport

Il grande favorito resta Pecco Bagnaia, soprattutto dopo le grandi vittorie in Portogallo sia nello Sprint sia nella gara della domenica. In Argentina saranno parecchie le assenze per infortuni tra cui Marc Marquez, Enea Bastianini, Pol Espargaró e Miguel Oliveira, ma non mancheranno gli avversari di alto calibro per Bagnaia. In primis spiccano Aleix Espargaró, che l’anno scorso vinse proprio a Termas de Rio Hondo e Maverick Vinales che he ritrovato il secondo gradino del podio a Portimao. Occhi puntati anche su Marco Bezzecchi dopo il podio ottenuto in Portogallo.

Calendario e orari

Giovedì 30 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.45: Racebook

Venerdì 31 marzo

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.40: paddock live

Ore 18.10: paddock live

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Sabato 1 aprile

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 16.40: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 19.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 20: gara sprint MotoGP (anche in chiaro su TV8)

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Ore 22: conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: gara Moto3 (differita su TV8 dalle 18.05)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.15: gara Moto2 (in differita su TV8 dalle 19.20)

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: Grid

Ore 19: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 21.05)

Ore 20: Zona Rossa

Ore 21: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere la gara?

Il GP dell’Argentina di MotoGP si potrà vedere in diretta in esclusiva su Sky su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (201 del satellite). La diretta streaming potrete seguirla su NOW e sull’app di Sky GO, solo dopo aver sottoscritto lo speciale abbonamento al pacchetto “Sky Sport” e su NOW. Potrete anche seguirla in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che trasmetterà in diretta le qualifiche.

Come vedere la MotoGP 2023 dell’Argentina se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.