Ricomincia la MotoGP 2023 e si inizia subito col botto con il Gran Premio del Portogallo a Portimao atteso nel weekend che va dal 24 al 26 marzo 2023.

Tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky Sport

Tutto pronto, quindi, per il campionato più importante degli amanti delle due ruote. Quest’anno grandissima novità quella del Portogallo perché per la prima volta, dal 2008, non si correrà in notturna in Qatar come gara inaugurale. Tutti i piloti, invece, sono attesi a Portimao dove lo scorso anno vinse Fabio Quartararo a bordo della sua Yamaha, seguito da Johann Zarco della Ducati e da Aleix Espargaro con la sua Aprilia.

Calendario e orari

PROVE LIBERE 1: Venerdì 24 marzo ore 11:45

Venerdì 24 marzo ore 11:45 PROVE LIBERE 2: Venerdì 24 marzo ore 16:00

Venerdì 24 marzo ore 16:00 PROVE LIBERE 3: Sabato 25 marzo ore 11:10

Sabato 25 marzo ore 11:10 QUALIFICHE 1: Sabato 25 marzo ore 11:50

Sabato 25 marzo ore 11:50 QUALIFICHE 2: Sabato 25 marzo ore 12:15

Sabato 25 marzo ore 12:15 SPRINT: Sabato 25 marzo ore 16:00

Sabato 25 marzo ore 16:00 GARA: Domenica 26 marzo ore 15:00

Dove vedere la gara?

Il GP del Portogallo di MotoGP si potrà vedere in diretta in esclusiva su Sky su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (201 del satellite). La diretta streaming potrete seguirla su NOW e sull’app di Sky GO, solo dopo aver sottoscritto lo speciale abbonamento al pacchetto “Sky Sport” e su NOW. Potrete anche seguirla in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, mentre la gara di domenica sarà visibile in chiaro solamente in differita dalle ore 17:00. Infine la Sprint (la gara ridotta di 12 giri) di sabato 25 marzo verrà trasmessa, eccezionalmente, anche in diretta streaming gratuita sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP.

Come vedere la MotoGP del Portogallo se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.