Manca davvero poco all’inizio della MotoGP 23 che prevede 21 Gran Premi internazionali con un calendario che porta diverse novità rispetto alla passata stagione: si parte innanzitutto dall’Europa e poi due appuntamenti inediti in Kazakistan e in India sui rispettivi tracciati che in passato hanno ospitato la Formula 1.

Non mancheranno, comunque, i circuiti più importanti come Assen nei Paesi Bassi, Philip Island in Australia e Silverstone in Gran Bretagna. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul MotoGP 2023 soprattutto considerando la grande novità della Sprint Race.

MotoGP: tutto il calendario delle gare

Quest’anno saranno 21 le tappe del Mondiale, con ben due passaggi in Italia tra il Mugello e Misano. Vi saranno grandi classici come Assen, Philip Island e Silverstone, ma anche grandi novità come il Kazakistan e l’India. Ecco a voi il calendario ufficiale:

26 marzo: Portogallo (Portimao)

Portogallo (Portimao) 2 aprile: Argentina (Termas de Rio Hondo)

Argentina (Termas de Rio Hondo) 16 aprile: Usa (Austin)

Usa (Austin) 30 aprile: Spagna (Jerez)

Spagna (Jerez) 14 maggio: Francia (Le Mans)

Francia (Le Mans) 11 giugno: Italia (Mugello)

Italia (Mugello) 18 giugno: Germania (Sachsenring)

Germania (Sachsenring) 25 giugno: Olanda (Assen)

Olanda (Assen) 9 luglio: Kazakhstan (Sokol)

Kazakhstan (Sokol) 6 agosto: Gran Bretagna (Silverstone)

Gran Bretagna (Silverstone) 20 agosto: Austria (Red Bull Ring)

Austria (Red Bull Ring) 3 settembre: Catalunya (Montmelò)

Catalunya (Montmelò) 10 settembre: San Marino e Riviera Rimini (Misano)

San Marino e Riviera Rimini (Misano) 24 settembre: India (Buddh)

India (Buddh) 1 ottobre: Giappone (Motegi)

Giappone (Motegi) 15 ottobre: Indonesia (Mandalika)

Indonesia (Mandalika) 22 ottobre: Australia (Phillip Island)

Australia (Phillip Island) 29 ottobre: Thailandia (Chang)

Thailandia (Chang) 12 novembre: Malesia (Sepang)

Malesia (Sepang) 19 novembre: Qatar (Losail)

Qatar (Losail) 26 novembre: Comunità Valenciana (Ricardo Tormo)

Dove vedere la MotoGP?

Anche in questa stagione tutta la MotoGP in diretta si potrà vedere in esclusiva su Sky. Tutte le gare, quindi, saranno sempre visibili su Sky Sport MotoGP (canale 208, anche in streaming su NOW). La diretta streaming, invece, potrete seguirla sull’app di Sky GO, solo dopo aver sottoscritto lo speciale abbonamento al pacchetto “Sky Sport” e su NOW. Anche quest’anno, infine, ci sarà la possibilità di seguire in diretta TV e in chiaro, gratuitamente, alcune gare del campionato su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Grande attesa per il nuovo formato delle Sprint Race che si correranno sabato pomeriggio in tutti i GP della stagione e con le qualifiche in programma al mattino dopo la terza sessione di prove libere. Le Sprint Race di Portogallo, Argentina, Stati Uniti, Spagna, Francia e Italia saranno anche in chiaro su TV8.

Tutti i piloti del 2023

Ducati Lenovo Team (Ducati): Pecco Bagnaia #63 – Enea Bastianini #23

(Ducati): Pecco Bagnaia #63 – Enea Bastianini #23 Monster Energy Yamaha (Yamaha): Fabio Quartararo #20 – Franco Morbidelli #21

(Yamaha): Fabio Quartararo #20 – Franco Morbidelli #21 Repsol Honda Team (Honda): Marc Márquez #93 – Joan Mir #36

(Honda): Marc Márquez #93 – Joan Mir #36 Red Bull KTM Factory Racing (KTM): Brad Binder #33 – Jack Miller #43

(KTM): Brad Binder #33 – Jack Miller #43 Aprilia Racing Team (Aprilia): Aleix Espargaró #41 – Maverick Viñales #12

(Aprilia): Aleix Espargaró #41 – Maverick Viñales #12 Prima Pramac Racing (Ducati): Johann Zarco #5 – Jorge Martín #89

(Ducati): Johann Zarco #5 – Jorge Martín #89 Gresini Racing MotoGP (Ducati): Alex Márquez #73 – Fabio Di Giannantonio #49

(Ducati): Alex Márquez #73 – Fabio Di Giannantonio #49 LCR Honda (Honda): Alex Rins #42 – Takaaki Nakagami #30

(Honda): Alex Rins #42 – Takaaki Nakagami #30 CryptoDATA Aprilia RNF (Aprilia): Miguel Oliveira #88 – Raúl Fernández#25

(Aprilia): Miguel Oliveira #88 – Raúl Fernández#25 Mooney VR46 Racing Team (Ducati): Luca Marini #10 – Marco Bezzecchi #72

(Ducati): Luca Marini #10 – Marco Bezzecchi #72 Tech3 GasGas Factory Racing (KTM): Pol Espargaró #44 – Augusto Fernández #37

Come vedere la MotoGP siete all’estero

