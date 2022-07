Agosto è alle porte e Movieland, il primo parco divertimenti a tema cinema in Italia facente parte di CanevaWorld Resort, principale polo di divertimento del Lago di Garda, si arricchirà di tante interessanti novità per tutti i visitatori.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Movieland: le principali novità in arrivo ad Agosto

Tra queste spiccano i due nuovi show Top Gun Tribute e The Queen’s Gambit Tribute. Del primo si sanno più informazioni: si tratta, infatti, di un tributo a uno dei film più famosi della storia e si terrà direttamente sul palco all’ingresso dell’arena di U.S Army Stunt Show. Il cast artistico è composto da attori, cantanti e ballerini facenti parte dell’entourage del parco divertimenti e si esibirà tributando Top Gun per uno spettacolo dalla durata di circa 5 minuti.

L’altra importante novità è che il parco, a partire dal 6 agosto fino al 27 agosto, sarà aperto tutti i giorni fino alle ore 23. Ricordiamo, infine, che Movieland è il primo Parco a Tema in Italia interamente dedicato al mondo del Cinema: grazie alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni dei film, un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e tanti effetti speciali, la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e socializzazione, ma anche per scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo del cinema.

Dopo il grande successo dell’edizione 2021, inoltre, sarà ancora Movieland – The Hollywood Park, ad ospitare la prossima edizione (la ventunesima) dei Parksmania Awards. Nella serata di venerdì 21 ottobre 2022 presso il parco di Lazise (Verona) verranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement