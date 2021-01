Movieland Kids Academy: tanti video-turorial per i bambini

Dal 1° febbraio, con cadenza mensile, lo staff artistico di Movieland proporrà tanti simpatici video tutorial per i più piccoli, con i quali mettere alla prova le proprie abilità, in quella che verrà chiamata Movieland Kids Academy.

Il progetto nasce dal desiderio dello staff artistico di Movieland, il primo parco dedicato al cinema in Italia, di restare in contatto con le famiglie italiane durante il periodo di chiusura, ma anche e soprattutto in questa storica epoca dove molti bambini devono rinunciare alle tipiche attività pomeridiane extra scolastiche (come ad esempio corsi di musica, recitazione, danza, eccetera).

L’idea alla base dell’intero progetto è quella di pubblicare alcuni semplici video tutorial dedicati proprio ai più piccoli e le cui tematiche tratteranno diversi ambiti artistici che contraddistinguono il mondo del cinema e, in generale, dello spettacolo.

L’obiettivo della Movieland Kids Academy è quello di far muovere i primi passi dei bambini in diversi ambiti dell’espressione artistica, cercando di avvicinarli, attraverso un simpatico passatempo, al backstage del mondo del cinema. All’interno di questo percorso gli artisti esperti accompagnati da Movy, la mascotte del parco, e da Christian, affronteranno svariati temi come ad esempio il make-up, la sartoria, gli stuntman e gli effetti speciali.

Come già detto, gli appuntamenti avranno cadenza mensile ed i video verranno pubblicati sui canali social di Movieland (Facebook, Instagram e YouTube) il primo giorno di ogni mese a partire dal 1° febbraio. Il tema del primo episodio sarà il make-up, un’ottima occasione da abbinare anche all’imminente arrivo del Carnevale.

Gli sviluppatori di questo progetto si aspettano anche che bambini protagonisti possano interagire proponendo argomenti di loro interesse, in modo tale da permettere la creazione di contenuti sempre più vicini alle loro passioni e alle loro curiosità. Per farlo potranno inviare, assieme anche alle foto delle loro creazioni personali, una mail all’indirizzo dedicatovi: movy@canevaworld.it.