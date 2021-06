Movieland – The Hollywood Park e Caneva – The Aquapark: annunciata la riapertura

Il momento che tutti aspettavano finalmente è arrivato: dal 10 giugno riaprono Movieland – The Hollywood Park e Caneva – The Aquapark, i parchi tematici di Canevaworld Resort che, assieme ai mitici ristoranti a tema del Sunset Boulevard già operativi dallo scorso 1° giugno, rappresentano la destinazione perfetta per tutti coloro che desiderano garantirsi infinite giornate di svago e relax, in piena sicurezza e spensieratezza.

Canevaworld Resort è un luogo unico in Italia che grazie all’incredibile varietà di offerta mette tutti d’accordo, dai più piccoli ai più grandi, e sia che si voglia trascorrervi una sola giornata, ma soprattutto per chi desidera programmare una vacanza completa all’insegna del divertimento. Con soluzioni di pernottamento su misura che includono la visita ai parchi tematici e le cene nei ristoranti del Resort, sono infatti innumerevoli le proposte e le combinazioni adatte ad ogni esigenza sia di tipo economico (a partire da soli 55 euro per persona) che di durata della vacanza, anche agevolate dall’utilizzo del Bonus Vacanze.

In perfetta tradizione Canevaworld Resort, dove si punta costantemente stagione dopo stagione a rinnovare ed incrementare la già ricca offerta di intrattenimento, anche il 2021 vede l’introduzione di tantissime novità, sia nel parco del cinema Movieland – The Hollywood Park, che in quello acquatico Caneva – The Aquapark:

Le novità al Movieland – The Hollywood Park

Holmes Hotel

Varcate le porte dell’hotel maledetto, percorrete i suoi corridoi oscuri, diventate testimoni della follia omicida di Henry Howard Holmes e affrontate faccia a faccia l’efferato serial killer che sconvolse l’America. Holmes Hotel nasce in seguito al restyling della storica Horror House, attrazione che ha sfidato generazioni di temerari visitatori di Movieland. Ogni singolo dettaglio vi condurrà in un viaggio mozzafiato nella Chicago di fine ‘800… sarete abbastanza coraggiosi per varcare la soglia maledetta?

Space – Mission Orbit

Un’esperienza adrenalinica durante la quale proverete l’emozione di un lancio spaziale, con le sue accelerazioni fino a +4G e quella del rientro verso la terra con una discesa a -1G. Avrete il coraggio di sfidare questa “Combo-Tower”?

Space Ranger

A bordo di fumettose navicelle spaziali verrete catapultati nel mezzo di un’esilarante battaglia spaziale per tutta la famiglia! Questa attrazione è una versione futuristica del classico ed amatissimo “Bumper Car”, nella quale rincorrersi e divertirsi ad interagire con le altre navicelle, grazie ad un sistema di gioco laser on-board.

Alfonso’s – Real Italian Taste

Nell’atmosfera Newyorkese di Little Italy gustate sfiziosissime bruschette preparate al momento con ingredienti freschi e selezionati di provenienza prevalentemente locale. Dalle più classiche alle più fantasiose, dalle più leggere alle più elaborate, le bruschette di Alfonso’s sapranno soddisfare il vostro palato con sapori unici e abbinamenti travolgenti, l’ideale per aperitivi, pranzi e merende sane e gustose.

Happy Days

Per chiudere al meglio la giornata al parco, lasciatevi trasportare in un mondo di “giorni felici” assieme a Movy e tutto il cast artistico. Un viaggio musicale, nell’epoca della spensieratezza, con le celebri hit degli anni ’50 e ’60 suonate dal mitico jukebox!

Le novità al Caneva – The Aquapark

Malibu Beach

Per tutti coloro che desiderano usufruire del servizio spiaggia privata, Malibu Beach mette a disposizione lettini, ombrelloni e sedie a sdraio. Il “kit base” della spiaggia include: 1 ombrellone, 2 lettini, 1 cassetta di sicurezza e 1 drink di benvenuto. La Malibù Beach è suddivisa in due parti: una spiaggia caraibica con sabbia bianca e un’area green con un soffice tappeto erboso.

Balcony

Una terrazza rialzata dove potrete rilassarvi coccolati da ogni comfort, in un’oasi di relax. Balcony può accogliervi con amici e familiari ed è allestita con sedie a sdraio, poltroncine

e divanetti, frigobar con acqua naturale e frizzante, cassetta di sicurezza. Vivete una meravigliosa giornata di relax in questo spazio esclusivo!

Hawaiian Poke

“Poke” (si legge “poh-kay”) è una parola che in hawaiano significa “tagliare a pezzi” ed è uno tra i food trend del momento. Ingredienti selezionati, sempre freschissimi e gustosi, sono alla base di questo piatto leggero e completo dal punto di vista nutrizionale. Componete la vostra personalissima poke in base ai vostri gusti per un pranzo sano, nutriente, equilibrato e… chic!

I protocolli di sicurezza da rispettare

Come sempre, grande attenzione e rispetto per i protocolli di sicurezza, già applicati con successo nella passata stagione e che verranno rinnovati anche nel 2021, garantendo a tutti gli

ospiti di Canevaworld Resort la garanzia di trascorrere le proprie giornate di svago senza pensieri:

Obbligo di utilizzo della mascherina all’arrivo presso le strutture di Canevaworld

Misurazione della temperatura corporea

Numero di ingressi contingentati con pre-acquisto dei biglietti in formato elettronico o prenotazione (per abbonamenti o biglietti già in possesso) per garantirsi l’accesso nella giornata

desiderata

desiderata Gel igienizzanti dislocati in vari punti strategici per garantire una corretta e frequente sanificazione delle mani

Segnaletica specifica per garantire il distanziamento interpersonale nei parchi, nelle code delle attrazioni, nei punti ristoro, nelle arene degli spettacoli e dove risulti necessario regimentare

potenziali assembramenti di persone

potenziali assembramenti di persone Sanificazione intensificata di tutti gli ambienti e delle strutture

I nuovi calendari, nonché le procedure di acquisto e altre informazioni utili per pianificare la propria giornata, sono disponibili sul sito ufficiale. Canevaworld Resort è una destinazione turistica unica in Italia situata a Lazise, sulle sponde del bellissimo Lago di Garda e comodamente servita sia per chi arriva in auto, treno o aereo. Fanno parte del Resort due incredibili parchi di divertimento, tre ristoranti tematici e un cocktail bar per le calde serate estive del lago.