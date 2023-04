La ventesima stagione di Movieland – The Hollywood Park, il famoso parco a tema cinematografico parte di CanevaWorld Resort, si è già aperta sabato 1° aprile. A tagliare il nastro, insieme al CEO di Canevaworld Resort Fabio Amicabile, la nuova mascotte Movyola, fidanzata del simpatico alieno Movy. A condurre Movyola sul pianeta terra, Antares Interstellar Space Lines la sorprendente simulazione dell’assenza di gravità a bordo di un’astronave con destinazione Marte.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Movieland – The Hollywood Park: le novità della nuova stagione 2023

Il primo week-end di apertura, che ha registrato un numero di persone superiore del 30% rispetto a quanto atteso, è stato un successo che ha visto tra i protagonisti la cantante Chiara Grispo che ha interpretato Wanna Be A Star la canzone creata per celebrare questo importante anniversario dell’innovativo parco divertimenti che ha portato, per la prima volta in Italia, attrazioni uniche e coinvolgente intrattenimento immersivo, offrendo a tutti i suoi ospiti grandi e piccini, una tipologia di intrattenimento che non ha eguali nel panorama del divertimento italiano e mondiale.

Questi 20 anni di storia e di successi verranno celebrati durante tutto il corso della stagione grazie a numerose iniziative che coinvolgono attrazioni, spettacoli, animazione e ristorazione, oltre alle immancabili decorazioni a tema e agli eventi speciali. Ecco le tante novità 2023 di Movieland – The Hollywood Park presentate nella giornata d’apertura:

ANTARES INTERSTELLAR SPACE LINES : esperienza galattica? Viaggio spaziale? Vacanza indimenticabile? Antares, racchiude tutto quello che avete sempre e solo immaginato: la crew della prima compagnia interstellare vi attende all’interno dello spazioporto di Movieland per salire a bordo di una confortevole astronave alla volta del pianeta rosso, Marte. Emozioni e sensazioni forti saranno protagoniste durante tutto il viaggio, incluse la sorprendente simulazione dell’ assenza di gravità e accelerazioni fino a 3 volte la forza di gravità , che vi lasceranno letteralmente col fiato sospeso.

: esperienza galattica? Viaggio spaziale? Vacanza indimenticabile? Antares, racchiude tutto quello che avete sempre e solo immaginato: la crew della prima compagnia interstellare vi attende all’interno dello spazioporto di Movieland per salire a bordo di una confortevole astronave alla volta del pianeta rosso, Marte. Emozioni e sensazioni forti saranno protagoniste durante tutto il viaggio, incluse la sorprendente simulazione dell’ , che vi lasceranno letteralmente col fiato sospeso. LA CANZONE WANNA BE A STAR: non è festa senza una colonna sonora celebrativa di questo 20° compleanno e questo brano è stato creato proprio per questo. “Movieland, oltre a rappresentare la mia infanzia, mi ha insegnato a sognare. Ogni volta che varco quel portale ho l’impressione che anche l’impossibile possa diventare possibile!”, racconta così la cantante e autrice Chiara Grispo il suo rapporto con Movieland.

LA NUOVA MASCOTTE “MOVYOLA” : il simpatico alieno Movy , arrivato da un pianeta molto distante e appassionato di cinema e televisione terrestre, è già nel cuore degli ospiti di Movieland da tanti anni. Tuttavia dal 1° aprile finalmente è stato raggiunto dalla sua fidanzata Movyola con il suo tocco di romanticismo e complicità che coinvolgerà Movy in incredibili avventure come quelle raccontate durante il nuovo show dedicato ai più piccoli “ Movy e Movyola in missione ” contro il famigerato Spot, il cattivo per antonomasia!

: il simpatico alieno , arrivato da un pianeta molto distante e appassionato di cinema e televisione terrestre, è già nel cuore degli ospiti di Movieland da tanti anni. Tuttavia dal 1° aprile finalmente è stato raggiunto dalla sua fidanzata Movyola con il suo tocco di romanticismo e complicità che coinvolgerà Movy in incredibili avventure come quelle raccontate durante il nuovo show dedicato ai più piccoli “ ” contro il famigerato Spot, il cattivo per antonomasia! IL NUOVO RISTORANTE “DAYTONA”: assieme al 20° anniversario arriva a Movieland anche un ristorante tutto nuovo, il primo del parco con servizio al tavolo, e interamente a tema racing movies. Daytona è la perfetta interpretazione dello spirito cinematografico di Movieland e porta con sé una nuova esperienza culinaria ambientata nel mondo delle corse automobilistiche. In un ambiente che ricorda un’officina, con anche una grande terrazza all’aperto, il momento clou sarà quando gli ospiti verranno serviti: sarà infatti una squadra di simpatici carrelli elevatori automatizzati e dallo stile super fumettoso a consegnare le pietanze ed intrattenere con le loro battute e le piccole chicche.

Gli eventi speciali

Tanti poi anche gli eventi speciali in questa stagione 2023 di Movieland – The Hollywood Park che permetteranno a tutto il pubblico di godere di nuove immancabili proposte durante la stagione del 20° anniversario: