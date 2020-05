Mr Freeze prodotta da Iron Studios

Mr Freeze è il nuovo personaggio scelto dall’ azienda Iron Studios per la loro nuova statua in scala 1/10. Si tratta di una figure realizzata completamente in resina e completamente dipinta a mano. I preordini per questo piccolo capolavoro tratto dal mondo DC Comics sono già aperti da qualche giorno.

La statica raggiungerà un’ altezza di 16 cm circa, con una larghezza di 10 cm, una profondità di 13 cm e con un peso stimato di ben 360 g. Se andiamo ad analizzare la figure possiamo notare i dettagli incredibili in questa forma ridotta del personaggio, il lavoro fatto dall’azienda è davvero meticoloso riuscendo a riproporre particolari e volti davvero somiglianti alle controparti cartacee a cui sono ispirati.

Mr Freeze il cui vero nome è Victor Fries è un biologo molecolare specializzato in criogenia. Sua moglie Nora fu colpita da una fatale malattia degenerativa e non essendoci ancora una cura per guarirla decide di metterla in animazione sospesa. La società per cui lavorava Victor decise di interrompere i suoi esperimenti, innescando un incidente che ha trasformato il corpo di Fries in una sostanza a base di ghiaccio e neve. Da quel momento per sopravvivere è costretto ad indossare una tuta criogenica, decidendo quindi di abbracciare la sua nuova personalità diventando quindi il famoso criminale Mr Freeze. Per le strade di Gotham si scontrerà spesso con Batman, impugnando una pistola congelante per seminare caos e gelo.