MS Edizioni: ecco le uscite di febbraio-marzo

MS Edizioni ha annunciato i titoli di quattro nuovi giochi di prossima pubblicazione sul suo catalogo, si tratta di Luna, Villagers – Costruisci Il Tuo Villaggio, Four Against Darkness – Orrori Dall’aldilà e Claim. Questi nuovi giochi saranno disponibili a partire da fine febbraio.

Luna

Luna sarà un gioco strategico che richiederà un’attenzione particolare nella pianificazione delle proprie azioni. I giocatori vestiranno i panni di un leader di uno dei quattro diversi Ordini della Luna, impegnati nell’ottenere quanta più influenza possibile all’interno del Culto della Luna, accumulando punti vittoria, e conseguentemente ottenere la Reggenza.

I giocatori dovranno così portare a termine una serie di obiettivi (a seconda di come pianificheranno la propria strategia) viaggiando per le Isole Sacre.

Luna sarà sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2020 ad un prezzo di 49,90 euro. All’interno di ogni scatola potrete trovare: 7 Isole Sacre, 1 Isola del Tempio formata da 5 tessere, 4 plance Tempio, 28 tessere Tempio, 6 tessere Custode, 28 segnalini Favore, 4 segnalini Tempo, 4 segnalini “Tomo della Saggezza”, 93 segnalini Punti Influenza, 6 Sagome con basi di plastica, 52 pedine Novizio, 24 pedine Santuario, 4 indicatore “Membro del Consiglio”, 4 schede Riassuntiva e il regolamento del gioco.

Villagers – Costruisci Il Tuo Villaggio

Villagers – Costruisci Il Tuo Villaggio sarà un gioco gestionale in cui occorrerà organizzare il proprio villaggio medievale in seguito ad un’epidemia di peste.

I giocatori dovranno accogliere i migliori artigiani e amministrare il frutto del loro lavoro per far prosperare la propria comunità.

Durante ogni partita i giocatori dovranno pescare i paesani da un mazzo comune e successivamente dovranno cercare di organizzare il proprio villaggio in base alle capacità dei propri lavoratori. Il giocatore che riuscirà ad ottenere un risultato più efficiente degli altri avrà vinto la partita.

Villagers – Costruisci Il Tuo Villaggio sarà sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2020 ad un prezzo di 24,90 euro.

All’interno di ogni scatola potrete trovare: 130 carte Paesano, 150 segnalini Moneta, 5 carte Fondatori, 5 carte Piazza del Villaggio, 26 carte Modalità Solitario e il regolamento di gioco.

Four Against Darkness – Orrori Dall’aldilà

Orrori Dall’aldilà sarà il primo modulo di campagna per il gioco Four Against Darkness.

In questa nuova campagna per personaggi dal sesto al nono livello i giocatori dovranno avventurarsi nell’oltretomba, un luogo pericoloso popolato da demoni ed altri orrori, ma anche ricchi di tesori inestimabili.

Orrori Dall’aldilà introdurrà una nuova mappa esagonale, l’Aldilà, cinque nuove classi specializzate per questo tipo di avventura, nuovi mostri, tesori ed incantesimi.

Four Against Darkness – Orrori Dall’aldilà sarà sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2020 ad un prezzo di 14,90 euro.

Claim

Il Re è morto senza lasciare eredi, chi sarà incoronato nuovo Re?

Per scoprirlo occorrerà vedere come le cinque fazioni del regno decideranno chi incoronare come nuovo regnante.

I giocatori dovranno reclutare seguaci che possano perorare la loro causa e influenzare il voto delle fazioni del regno. Il giocatore che otterrà il favore di almeno 3 fazioni vincerà la partita e sarà incoronato Re.

Claim sarà sarà disponibile a partire da fine marzo 2020 ad un prezzo di 12,90 euro.

All’interno di ogni scatola potrete trovare: 52 carte Fazione (56x87cm), 2 carte Riassuntive e il regolamento di gioco.