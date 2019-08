MS Edizioni: le novità di settembre

MS Edizioni presenta la sua line up di giochi da tavolo per il mese di settembre 2019, formata da quattro titoli di sicuro impatto.

L’estate sta ormai volgendo al termine e così anche le vacanze. Per rendere meno tedioso il rientro nelle varie città e la ripresa delle quotidiane attività, lavorative o scolastiche che siano, MS Edizioni ha in serbo una nutrita serie di novità in uscita a settembre: l’ideale per distrarsi dopo una faticosa giornata tra colleghi o compagni di banco. Vediamole insieme.

Scherlock – Seconda uscita

Torna l’apprezzato gioco di carte investigativo Sherlock di MS Edizioni, che anche in questa seconda serie proporrà tre nuovi mazzi per tre nuovi casi da risolvere. Queste le indagini cui i giocatori saranno chiamati a partecipare:

L’Eredità del Padrino : Le cause della morte di Salvatore sono poco chiare. La polizia chiede quindi il vostro aiuto per scoprire cosa è successo.

: Le cause della morte di Salvatore sono poco chiare. La polizia chiede quindi il vostro aiuto per scoprire cosa è successo. 13 ostaggi : L’unità tattica del dipartimento di polizia di Dubai sta tentando di fermare una rapina con ostaggi ma i criminali scompaiono come per magia.

: L’unità tattica del dipartimento di polizia di Dubai sta tentando di fermare una rapina con ostaggi ma i criminali scompaiono come per magia. Propagazione: L’incendio in uno dei principali laboratori di Oslo nasconde un terribile mistero che va oltre la portata delle fiamme.

Sherlock è un gioco cooperativo per uno/otto giocatori dai dieci anni in su. Ogni mazzo permetterà di giocare una partita della durata di circa sessanta minuti, a un prezzo al pubblico di € 7,90.

Abra Kazam

In Abra Kazam i giocatori dovranno utilizzare la bacchetta di legno presente nel gioco per lanciare i propri incantesimi, imitando i movimenti presenti sulle carte. Il partecipante che per primo indovina l’incantesimo che un giocatore sta usando, vince la carta e ne utilizza il divertente effetto.

Questo gioco di MS Edizioni si ispira al mondo di Harry Potter, e viene venduto con un packaging particolarmente accattivante che mette in risalto la bacchetta magica in vero legno. Oltre alla bacchetta, il gioco conterrà 48 carte incantesimo, 48 carte incantesimo con effetto e 8 carte “Libro degli incantesimi”.

Abra Kazam è un party game per tre/otto giocatori dai sette anni in su, in grado di divertire tutta la famiglia con velocissime partite da quindici minuti circa, e avrà un prezzo al pubblico di € 24,90.

Four Against Darkness – Acque Oscure e Altre Avventure

Acque Oscure e Altre Avventure è il secondo modulo avventura pubblicato da MS Edizioni per Four Against Darkness, il gioco che fonde gli elementi caratteristici dei libri game con i temi classici dell’esplorazione dei giochi di ruolo fantasy classici e che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

Come tutte le uscite di Four Against Darkness, questa avventura presenterà nuove regole e tabelle per le future incursioni nei dungeon. Per giocare è necessario solamente il manuale base di Four Against Darkness, due dadi, una matita e un foglio a quadretti.

Quest’espansione per Four Against Darkness conterrà due avventure:

Acque Oscure (livello 1° e 2°), in cui i personaggi si tufferanno alla ricerca di un tesoro sommerso nelle acque buie del Mar delle Procelle, tra demoni degli abissi, kraken e bucanieri goblin.

(livello 1° e 2°), in cui i personaggi si tufferanno alla ricerca di un tesoro sommerso nelle acque buie del Mar delle Procelle, tra demoni degli abissi, kraken e bucanieri goblin. I Tre Anelli (livello 3° e 4°), in cui i personaggi dovranno inseguire una banda di predoni orchi che hanno rubato gli anelli con i sigilli diplomatici di un nobile.

Nuove tabelle per oltre venti nuovi mostri minori e maggiori di ambientazione sottomarina, la nuova classe dello Spadaccino e chiarimenti sulle regole completeranno il tutto.

Four Against Darkness è un gioco cooperativo per uno/quattro giocatori dai dieci anni in su. Il modulo Acque Oscure e Altre Avventure sarà composto da settantadue pagine in bianco e nero e avrà un costo di € 14,90.

Seconda Chance

Seconda Chance è il nuovo gioco da tavolo Roll and Write di Uwe Rosenberg, uno fra i più celebri game designer tedeschi.

Qual è la tessera migliore? I giocatori dovranno sceglierne una e disegnala sul proprio foglio per riempire il più possibile la Griglia. Se però nessuna tessera si adatta, non dovranno perdere la speranza, avranno la loro Seconda Chance! Il giocatore con il minor numero di spazi vuoti sulla Griglia a fine partita sarà il vincitore. Forte di regole semplici e immediate, questo prodotto trasporta nel mondo dei giochi analogici l’essenza del videogame Tetris.

Seconda Chance è un velocissimo gioco per uno/sei giocatori della durata di dieci, quindici minuti a partita, indicato per un’utenza dagli otto anni in su, la confezione conterrà 56 carte Tessera e un blocchetto di fogli Griglia. Avrà un prezzo al pubblico di € 14,90.