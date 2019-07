MS Edizioni porta in Italia i giochi di EmperorS4 Games

In arrivo per MS Edizioni le localizzazioni di due giochi dell'editore taiwanese EmperorS4 Games

MS Edizioni ha annunciato due importanti novità che si aggiungeranno al suo catalogo, si tratta dei giochi in scatola: Hanamikoji e Il Regno delle Sabbie. Le due novità in uscita per MS Edizioni saranno le localizzazioni di due giochi in scatola dell’editore taiwanese EmperorS4 Games, che grazie a questa collaborazione potrà far conoscere al pubblico italiano i propri giochi.

Hanamikoji sarà un gioco in scatola per 2 giocatori in cui si competerà per ottenere il favore di sette illustri Geisha specializzate in sette diverse arti, con lo scopo di conquistarne quante più possibile.

MS Edizioni presenta questo titolo come un gioco di strategia dalle meccaniche raffinate, in cui per vincere occorrerà un’attenta pianificazione, necessaria ad assegnare a ciascuna Geisha il suo oggetto caratteristico (la teiera per la maestra della cerimonia del tè, lo shamisen per la musicista, ecc…) al fine di guadagnare così il suo favore.

Hanamikoji sarà caratterizzato da una grafica evocativa e da un regolamento semplice e estremamente veloce, che garantirà partite rapide dalla durata massima di 15 minuti.

Il Regno delle Sabbie sarà un gioco da tavolo per 1-4 giocatori, in cui i partecipanti saranno chiamati ad andare in soccorso di una dimensione parallela sull’orlo della distruzione, aiutando la Regina a risvegliare la magia che permea questa dimensione fantastica.

Si tratterà di un puzzle game strategico e dinamico, in cui bisognerà posizionare delle tessere sulla plancia per ricostruire il mondo. Da principio sarà possibile eseguire combinazioni semplici e limitate ma, con il passare dei turni, sarà possibile eseguire combinazioni sempre più potenti e complesse che vi permetteranno di accumulare più punti vittoria necessari a vincere la partita.

Anche questo gioco sarà contraddistinto da una grafica molto curata ed accattivante e dal regolamento semplice ma tutt’altro che banale.

Hanamikoji e Il Regno delle Sabbie saranno messi in commercio questo autunno e avranno un costo di 16,90€ (Hanamikoji) e 29,90€ (Il Regno delle Sabbie).