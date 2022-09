Buone notizie per i fan di Ms. Marvel. Secondo un’indiscrezione condivisa dal noto insider Daniel Richtman, infatti, i Marvel Studios avrebbero dato il via libera alla realizzazione della seconda stagione della serie basata su Kamala Khan (Iman Vellani), primo supereroe musulmano del Marvel Cinematic Universe. La prima stagione è stata particolarmente apprezzata da critica e pubblico oltre ad aver lanciato un importante menzione nell’ultima puntata.

Ms. Marvel.Iman Vellani.Season 1, Episode 6.CR: Marvel Studios

Ms. Marvel rinnovata per una seconda stagione?

Nell’ultimo episodio è stata infatti rivelata la natura mutante della supereroina. Pur essendo maggiormente legata agli Inumani nei fumetti Marvel, per via del suo rapporto con le Nebbie Terrigene, questo tratto di Kamala è stato modificato, probabilmente per dimenticare la debacle di Inhumans, serie non-canon del franchise che non ha riscosso grande successo. Ma non è tutto, perchè la prima stagione potrebbe aver introdotto anche la Zona Negativa. Nella scena dopo i titoli di coda, infatti, assistiamo a un evento incredibile: Kamala, dopo avere accettato il proprio ruolo di eroina di Jersey City (con tanto di accettazione da parte della famiglia), viene trasportato dai suoi bracciali in un luogo ignoto, facendo comparire al suo posto nientemeno che la sua eroina, Carol Danvers (Brie Larson).

Al momento, però, si attendono conferme o smentite in merito all’indiscrezione riportata in rete. Inizialmente gli showrunner avrebbero voluto ambientare Ms. Marvel due anni dopo Avengers Endgame, quindi nel 2025, ma alla fine hanno optato per un intervallo temporale di un solo anno. Questa la sinossi ufficiale:

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Ms. Marvel è servito da preambolo per Captain Marvel: The Marvels, film del Marvel Cinematic Universe in cui Kamala unirà le forza con Carol Danvers e Monica Rambeau, personaggio introdotto in WandaVision. L’uscita è fissata al 28 luglio 2023.