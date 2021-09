Ms. Marvel: la serie Disney+ potrebbe arrivare a breve

Le riprese di Ms. Marvel, la nuova serie TV incentrata sull’eroina dei fumetti interpretata da Iman Vellani, si sono ufficialmente concluse lo scorso mese di maggio, nonostante le numerose restrizioni dovute all’emergenza sanitaria mondiale che ha inevitabilmente rallentato la produzione dello show. Ora, sembra proprio che le avventure dell’eroina destinata a coprire un ruolo davvero importante nel futuro del Marvel Cinematic Universe, arriverà su Disney+ relativamente presto.

Secondo alcune voci circolanti in rete e sui social, specie da parte di insider dell’industria (qui la notizia originale), c’è la possibilità davvero concreta che la serie dedicata a Ms. Marvel possa essere lanciata su Disney+ già durante il mese di febbraio 2022, prima di quanto si potesse pensare. Resta il fatto che al momento Disney e Marvel Studios non hanno ancora confermato l’indiscrezione, la quale resta da considerarsi un semplice rumor. Ricordiamo che l’unica serie TV ad essere stata confermata con data di uscita è al momento Hawkeye, il cui debutto è previsto per il 24 novembre 2021.

Composta da un totale di sei episodi, la serie di Ms. Marvel prodotta in esclusiva per Disney+ racconterà le avventure di Kamala Khan, adolescente musulmana che utilizza i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine tra le strade di Jersey City. Kamala ottiene i poteri di poter ingrandire totalmente il proprio corpo (o solo alcune sue parti) e, dopo essere rimasta affascinata dalle imprese di Captain Marvel, decide di seguire le orme di Carol Danvers per combattere il male. L’eroina è apparsa per la prima volta tra le pagine dei fumetti Marvel nel 2014 e facendosi da subito notare in saghe di un certo spessore come Civil War II e Secret Empire (quest’ultimo in offerta speciale su Amazon). La serie sarà scritta da Bisha K. Ali mentre i registi che dirigeranno i vari episodi saranno Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon.