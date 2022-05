Mancano ormai poche settimane all’uscita su Disney Plus di Ms. Marvel, show che segnerà il debutto di Iman Vellani nei panni della nota eroina dei fumetti. Intervistata ai microfoni di Zavvi, l’attrice ha svelato nuovi dettagli sul tono della serie, affermando che sarà un mix tra Lady Bird e Scott Pilgrim.

Ms. Marvel: la serie sarà un mix tra Lady Bird e Scott Pilgrim

“Si tratta di uno show più scanzonato rispetto agli altri visti fino ad ora. Mostreremo al pubblico che essere adolescenti crea imbarazzo e stranezza” ha spiegato Iman. “Se dovessi descrivere Ms. Marvel, direi che c’è un pò dei film di John Hughes mescolato alle atmosfere di Scott Pilgrim e Lady Bird”.

Iman ha poi aggiunto che lo show manterrà la consapevolezza della linea di demarcazione tra l’essere bambino e adolescente. Una volta cresciuti, tutte le emozioni vengono amplificate al massimo, portando a qualcosa di nuovo.

Ms. Marvel debutterà su Disney Plus il prossimo 8 giugno. Ms. Marvel vedrà la giovane di origine pakistane Kamala Khan (Iman Vellani) ottenere dei misteriosi poteri che la faranno sentire come la sua eroina, Capitan Marvel, Carol Danvers. A comporre le musiche ci penserà Laura Karpman, vincitrice di cinque Emmy e già avvezza alle serie Marvel: ha infatti ricoperto lo stesso ruolo per What If?.

Come già specificato in passato, lo show apporterà cambiamenti alle origini di Kamala: i suoi poteri sono infatti di origine energetica e non mutaforma, eliminando qualsiasi riferimento e collegamento al mondo degli Inumani, come invece accade nei fumetti Marvel.

La serie sarà un preambolo per Captain Marvel: The Marvels, film del Marvel Cinematic Universe in cui Kamala unirà le forza con Carol Danvers e Monica Rambeau, personaggio introdotto in WandaVision. L’uscita è fissata al 28 luglio 2023.

L’offerta di Disney+