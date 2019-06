MTV Movie & TV Awards 2019: trionfano i Marvel Studios

A trionfare agli MTV Movie & TV Awards 2019 sono stati i Marvel Studios, i quali sono stati in grado di portarsi a casa molti riconoscimenti. Primo tra tutti Avengers: Endgame, eletto miglior film dell'anno.

Gli MTV Movie & TV Awards 2019, condotti dall’attore Zachary Levi, sono andati in ondata la notte tra il 17 e il 18 giugno. I Marvel Studios hanno trionfato, infatti sono stati in grado di conquistare un gran numero di riconoscimenti. L’ultimo capitolo dedicato ai supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel, Avengers: Endgame, ha ricevuto le nomination più importanti.

Every time I hear "I love you 3000x" 😭😭😭Congrats to @Avengers for Best Movie #MTVAwards pic.twitter.com/VmXvqkf3ni — MTV (@MTV) June 18, 2019

L’ultimo capitolo della saga dei Vendicatori è stato eletto Miglior Film dell’anno, il personaggio di Iron Man riceve il premio come Miglior eroe, mentre a Thanos va quello come Miglior cattivo. Ma non finisce qui, infatti anche Captain Marvel riceve il suo riconoscimento come Miglior combattimento.

È Il Trono di Spade, invece, a conquistare il titolo di Miglior serie TV dell’anno per la sezione TV. Nel corso dell’evento dedicato alla cinema e alla TV, si aggiudica un riconoscimento importante anche Lady Gaga, come Miglior attrice e Miglior momento musicale in A Star Is Born.

Di seguito l’elenco di tutti i premi:

Miglior film

Avengers: Endgame

BlacKkKlansman

Spider-Man: Un nuovo universo

Tutte le volte che ho scritto ti amo

Noi (Us)

Miglior serie TV

Big Mouth

Game of Thrones

Riverdale

Schitt’s Creek

Hill House

Miglior performance comica

Awkwafina, Crazy Rich Asians

Dan Levy, Schitt’s Creek

John Mulaney, Big Mouth

Marsai Martin, Little

Zachary Levi, Shazam!

Miglior performance di un esordiente

Awkwafina, Crazy Rich Asians

Haley Lu Richardson, Five Feet Apart

Mj Rodriguez, Pose

Ncuti Gatwa, Sex Education

Noah Centineo, Tutte le volte che ho detto ti amo

Miglior performance in una serie TV

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Emilia Clarke, Game of Thrones

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Jason Mitchell, The Chi

Kiernan Shipka, Le terrificanti avventure di Sabrina

Miglior documentario

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal

McQueen

Minding the Gap

RBG

Surviving R. Kelly

Miglior eroe

Brie Larson, Captain Marvel

John David Washington, BlacKkKlansman

Maisie Williams, Game of Thrones

Robert Downey Jr, Avengers: Endgame

Zachary Levi, Shazam!

Miglior eroe nella vita vera

Alex Honnold, Free Solo

Hannah Gadsby, Nanette

Roman Reigns, WWE SmackDown

Ruth Bader Ginsburg, RBG

Serena Williams, Being Serena

Miglior cattivo

Jodie Comer, Killing Eve

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

Josh Brolin, Avengers: Endgame

Lupita Nyong’o, Us

Penn Badgley, You

Miglior bacio

Camila Mendes e Charles Melton, Riverdale

Jason Momoa e Amber Heard, Aquaman

Ncuti Gatwa e Connor Swindells, Sex Education

Noah Centineo e Lana Condor, Tutte le volte che ho detto ti amo

Tom Hardy e Michelle Williams, Venom

Miglior performance in un film

Amandla Stenberg, The Hate U Give

Lady Gaga, A Star is Born

Lupita Nyong’o, Us

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Sandra Bullock, Bird Box

Miglior combattimento

Avengers: Endgame, Captain America vs Thanos

Captain Marvel, Captain Marvel vss Minn-Erva

Game of Thrones, Arya Stark vs Estranei

RBG, Ruth Bader Ginsburg vs Disuguaglianza

WWE Wrestlemania, Becky Lynch vs Ronda Rousey vs Charlotte Flair

Miglior performance di paura

Alex Wolff, Hereditary

Linda Cardellini, The Curse of La Llorona

Rhian Rees, Halloween

Sandra Bullock, Bird Box

Victoria Pedretti, Hill House

Miglior momento musicale

A Star Is Born, Shallow

Bohemian Rhapsody, Live Aid

Captain Marvel, Just a Girl

Le terrificanti avventure di Sabrina, Masquerade

On My Block, Look at that Butt

Riverdale, Seventeen

Spider-Man: Un nuovo universo, Sunflower

The Umbrella Academy, I Think We’re Alone Now

Cosa ne pensate dei riconoscimenti ricevuti agli MTV Movie & TV Awards 2019?