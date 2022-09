A seguito del grande successo del remake de Il Re Leone in CGI la Disney ha pensato bene di investire maggiormente in un progetto visivo del genere. Dal 2019 torniamo quindi a parlare di questo film, dato che è stato recentemente confermato un suo film prequel. Il nuovo progetto prende il nome proprio da uno dei personaggi più iconici e sofferti dell’intera pellicola: Mufasa, mirando all’emotività sia dei fan storici che di quelli raggiunti negli ultimi anni. Mufasa: Il Re Leone è stato ufficialmente rivelato e annunciato nel corso del D23 Expo 2022, accompagnato da un entusiasmo generale nei confronti dei lavori futuri cui la Disney sta lavorando in questi giorni, con i conseguenti annunci per i fan.

Secondo il canale twitter ufficiale dell’azienda Mufasa: Il Re Leone uscirà ufficialmente nel corso del 2024, seguito nel dettaglio da Barry Jenkins, regista e co-sceneggiatore vincitore del premio Oscar, Moonlight, il quale dirigerà anche la pellicola.

Di cosa parlerà Mufasa: Il Re Leone?

In base alle dichiarazioni riportate in questi mesi, inizialmente il film suddetto avrebbe dovuto essere un sequel del film in CGI di Jon Favreau, per poi cambiare totalmente rotta e obiettivi. Al centro di Mufasa: Il Re Leone troviamo la storia delle origini del personaggio che fa da titolo, e avremo quindi la possibilità di conoscere un’altra faccia di un personaggio che da sempre incarna i canoni della saggezza e della forza.

Un Mufasa, quindi, nella sua fase infantile e in seguito giovane ci darà la possibilità di assistere agli eventi personali che hanno reso il personaggio come lo conosciamo da sempre. In base a quanto riportato da Variety, Aaron Pierre lavorerà al posto James Earl Jones per questa versione più giovane, e Kelvin Harrison Jr. darà la voce a Scar, prendendo il posto di Jeremy Irons nell’originale e Chiwetel Ejiofor nel remake in CGI.

Oltre all’annuncio ai fan presenti sul posto è stato mostrata in anteprima anche una scena del film in cui Rafiki raccontava ai giovani leoni la storia di un Mufasa che aveva dovuto lottare per la sua personale ascesa come re. Oltre a Rafiki, sono stati riconfermati nella pellicola anche Billy Eichner e Seth Rogen loro ruoli di Timon e Pumbaa.

L’offerta di Disney Plus