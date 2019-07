Mulan, ecco il primo trailer del nuovo live-action Disney!

In attesa di vedere il nuovo live-action della Disney Mulan, ispirato al film d'animazione del 1998, è stato pubblicato il primo trailer.

In attesa di vedere il nuovo live-action della Disney, ispirato al film d’animazione del 1998 diretto da Tony Bancroft e Barry Cook, è stato pubblicato il primo teaser trailer in lingua italiana di Mulan. La nuova pellicola che vede protagonista la giovane guerriera cinese, arriverà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti a partire dal 27 marzo 2020, ma non è stata ancora ufficializzata la data di uscita nel nostro Paese.

Dunque, nel film d’animazione diretto da Bancroft e Cook abbiamo visto una giovane Mulan arruolarsi nell’esercito cinese prendendo il posto dell’anziano padre. Ma la ragazza è costretta, di conseguenza, a travestirsi da uomo. Mulan si sottopone ad un duro addestramento, nel corso del quale conosce nuovi amici che l’aiuteranno durante la sua avventura. Per la protagonista sarà duro mantenere il segreto. Infatti, per aiutare il suo popolo a difendersi da un esercito di invasori, Mulan resta ferita e mentre riceve le cure necessarie il suo segreto viene svelato.

Come avrete notato oltre al teaser trailer, è stato diffuso anche il poster ufficiale che ritrae la leggendaria guerriera cinese. Ovviamente anche la nuova storia si baserà sul film del 1998, ma non si sa molto su come si evolveranno le vicende del nuovo live-action che uscirà nel 2020 e che sarà diretto da Niki Caro.

Di seguito troverete il nuovo teaser trailer di Mulan che vede Liu Yifei vestire i panni della protagonista. Del cast faranno parte anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee e Chum Ehelepola. In oltre vedremo la partecipazione di Gong Li e Jet Li.

Cosa ne pensate del nuovo trailer? Cosa ve ne pare dell’attrice Liu Yifei nei panni della guerriera Mulan? Fatecelo sapere attraverso i vostri commento.