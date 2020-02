Mulan: il live action della Disney riceve rating PG-13

Non era mai accaduto prima, ma a quanto pare il live action della Disney di Mulan ha ricevuto – negli Stati Uniti – dalla Motion Picture Association of America il rating PG-13. Dunque la “restrizione” sconsiglia la visione, in questo caso del film della Disney dell’eroina cinese, a tutti i minori di 13 anni purché non siano accompagnati da una persona adulta, poiché sembrano esserci alcune scene alquanto violenti. Come accennato poc’anzi un live action di un classico Disney non era mai stato sottoposto a questo tipo di provvedimento

Si preannuncia quindi una pellicola ricca di adrenalina e di elementi più drammatici rispetto al film d’animazione che debuttò nel 1998. D’altronde, considerando il fatto che la commissione della Motion Picture Association of America ha ritenuto opportuno prendere questa decisione, in merito al rating PG-13 a causa delle “scene di violenza”, sicuramente sarà un film con elementi ben diversi dal classico d’animazione di quell’anno e magari più adatto ad un pubblico non di soli piccini.

Ratings shocker. Disney's live-action MULAN gets a PG-13: for sequences of violence. — Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 19, 2020

Inoltre, sembrerebbe che la differenza tra Mulan del 1998 e il nuovo live action abbia una differenza sostanziale che riguarda l’assenza di canzoni, tuttavia saranno presenti – molto probabilmente – solamente alcune versioni strumentali. Per tutti i fan dell’emozionante film d’animazione, bisogna inoltre ricordare che il simpaticissimo draghetto Mushu, non sarà presente nel live action diretto da Niki Caro che debutterà nelle sale cinematografiche a breve, nel mese di marzo 2020.

Sinossi ufficiale

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre. La storia della leggendaria guerriera è uno dei racconti popolari più celebri della Cina e fa ancora parte dei programmi scolastici cinesi.