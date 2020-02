Mulan: svelato il final trailer del live-action Disney

Nel corso del Super Bowl 2020 sono state molte le sorprese. Una tra queste riguarda la presentazione del trailer finale dedicato all’attesissimo live-action Disney di Mulan. Dunque, per assistere al debutto nelle sale cinematografiche del film Disney diretto da Niki Caro, bisognerà attendere ancora un po, infatti l’uscita è prevista nel mese di marzo. Sicuramente, sono moltissimi i fan che non vedono l’ora di seguire – ancora una volta – le sfide che dovrà affrontare la famosissima e leggendaria eroina cinese di nome Mulan la quale è costretta a predente il posto del padre, a causa dei suoi “acciacchi” dovuti all’età.

Il nuovo “video” dedicato al live-action di Mulan – remake del classico Disney che debuttò nel 1998 – è ricchissimo di scene a dir poco adrenaliniche accompagnate da una buona dose di spettacolo, magia e – per così dire – colpi di scena. Infatti, nel final trailer che troverete di seguito, insieme all’eroina cinese appare un nuovo personaggio: una strega, che ovviamente Mulan dovrà affrontare.

Dunque, dopo vari remake che hanno ottenuto grande successo – ad esempio Aladdin, per citarne uno – anche quello di Mulan è pronto a tornare sul grande schermo. C’è da dire però che, a differenza di quelli realizzati sin ora, il live-action dell’eroina cinese potrebbe essere caratterizzato da alcune novità (come la presenza della strega) che nel classico d’animazione del 1998 non erano presenti. Inoltre, a quanto pare, il simpaticissimo drago rosso Mushu, amico di Mulan, non sarà presente nel nuovo film diretto da Caro.

Dunque, ricordiamo che il cast del live-action sarà composto, oltre che da Yifei Liu la quale vestirà i panni di Mulan, anche da Donnie Yen che interpreterà il comandante Tung, Jet Li sarà invece l’imperatore, Jason Scott Lee che interpreterà Bori Khan, leader degli invasori e Gong Li nei panni della temibile strega Xian Lang. Dunque, per assistere al debutto del più atteso film Disney del 2020, non ci resta che attendere il 25 marzo.