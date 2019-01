IDW Games pubblicherà Munchkin: Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe a gennaio.

Munchkin: Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe è stato finanziato a marzo tramite un Kickstarter che offriva, come edizione esclusiva della raccolta fondi, anche una versione Deluxe Ultimate del gioco.

La campagna ha permesso di raccogliere 146.647$ da 3.353 sostenitori (per una media di 43,74$ a finanziatore). La spedizione ai sostenitori è stata completata questo mese.

La scatola includerà 168 carte, 6 carte ruolo, 6 personaggi cartonati, un segnapunti, un dado personalizzato e un regolamento. Il gioco è adatto per 3 – 6 giocatori, dai 10 anni in su, per partite dai 60 ai 120 minuti. Il prezzo di vendita previsto è di 29,95$ .