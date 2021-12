Muore Keiko Nobumoto sceneggiatrice di Cowboy Bebop e Tokyo Godfathers

Keiko Nobumoto, sceneggiatrice di anime come Macross Plus, Cowboy Bebop, Wolf’s Rain e Tokyo Godfathers, è morta il 1 dicembre, dopo una battaglia contro il cancro all’esofago. Aveva 57 anni. La sua famiglia ha tenuto un servizio privato il 4 dicembre, e il regista Shinichiro Watanabe ha confermato la sua scomparsa.

Keiko Nobumoto muore a 57 anni

La notizia della morte di Keiko Nobumoto è stata resa pubblica tramite un post su Facebook dello scrittore Dai Sato, che ha lavorato al fianco della Nobumoto in Wolf’s Rain e con il regista Shinichiro Watanabe di Cowboy Bebop (recuperate la serie completa su Amazon!), Samurai Champloo e Space Dandy. Sato ha ricevuto la notizia da Watanabe, che è stato contattato dalla famiglia di Nobumoto dopo una cerimonia commemorativa il 4 dicembre. Nel suo post commemorativo, Sato si rivolge alla Nobumoto come “la persona che mi ha guidato, come un maestro”.

Keiko Nobumoto è nata il 13 marzo 1964 a Hokkaido ed è diventata una sceneggiatore professionista dopo aver vinto, nel 1989, il terzo Fuji TV Young Scenario Grand Prix. Tra i suoi primi lavori ci sono Tobé! Kujira no Peek, un film su dei bambini che salvano una balena albina dal circo, il film live-action World Apartment Horror del 1992 (co-scritto e diretto da Katsuhiro Otomo regista di Akira, basato su una storia di Satoshi Kon) e lo speciale TV del 1993 Hiroshima ni Ichiban Densha ga Hashita.

Keiko Nobumoto è nota soprattutto per essere stata la creatrice originale dell’anime Wolf’s Rain, per avere supervisionato le sceneggiature delle serie Cowboy Bebop e scritto quelle di Cowboy Bebop: The Movie, senza contare il suo lavoro svolto sull’anime Macross Plus, ha collaborato con Satoshi Kon per il film Tokyo Godfathers e contribuito alle sceneggiature di Space Dandy e Samurai Champloo.

La Nobumoto è anche accreditata come “scenario supervisor” per il gioco originale Kingdom Hearts del 2002 e ha ricevuto un “ringraziamento speciale” per Kingdom Hearts II del 2005.