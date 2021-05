Muore Samuel E. Wright, la voce di Sebastian ne La Sirenetta

Il mondo è in lutto per la scomparsa di Samuel E. Wright il doppiatore di Sebastian, protagonista del film d’animazione La Sirenetta (The Little Mermaid) del 1989, prodotto da Walt Disney Feature Animation e diretto da Ron Clements e John Musker, basato sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

La scomparsa di Samuel E. Wright

Samuel E. Wright si spegne all’età di 74 anni. È diventato famoso per aver doppiato Sebastian, il granchio ne La Sirenetta, e per aver fornito la voce per le canzoni In fondo al mare (Under The Sea) e Baciala (Kiss The Girl), che sono ancora oggi molto amate dai fan. Le canzoni sono state entrambe nominate per due Oscar alla cerimonia nel gennaio 1990. Samuel ha ripreso il suo ruolo di Sebastian anche nel sequel del 2000, La sirenetta II – Ritorno agli abissi (The Little Mermaid II: Return to the Sea), e nel prequel del 2008 La sirenetta – Quando tutto ebbe inizio (The Little Mermaid: Ariel’s Beginning).

Wright è stato anche un abile interprete a Broadway, dove ha recitato nelle produzioni di Jesus Christ Superstar ed è tornato alle sue radici Disney come Mufasa nel musical Il Re Leone (The Lion King).

Samuel E. Wright è stato commemorato dalla sua città natale di Montgomery, New York, attraverso la pagina Facebook ufficiale della città. Wright è stato definito un “pilastro della comunità” per il suo lavoro a sostegno dei giovani di Montgomery.

“Sam e la sua famiglia hanno avuto un impatto su innumerevoli giovani della Hudson Valley, ispirandoli sempre a puntare in alto e a scavare più a fondo per diventare la migliore versione di se stessi. In cima alla sua passione per le arti e il suo amore per la sua famiglia, Sam era più conosciuto per entrare in una stanza e semplicemente fornire GIOIA PURA a coloro con cui interagiva. Amava intrattenere, amava far sorridere e ridere e amava amare.”

Qualche curiosità su La Sirenetta

La Sirenetta uscì per la prima volta il 15 novembre 1989 e in Italia il 9 novembre 1990. Venne distribuito da Warner Bros e riedito successivamente nei cinema da Buena Vista International Italia nel febbraio 1998.

Dopo il successo della riedizione 3D de Il re leone, la Disney aveva annunciato una riedizione del film in 3D prevista per il 13 settembre 2013, che però non è mai venuta alla luce a causa delle sottoperformance di altre riedizioni 3D Disney. Questa versione è stata successivamente pubblicata in Blu-ray ma non in Italia.

La Sirenetta è stato considerato da alcuni come “il film che ha portato Broadway nei cartoni animati”. In particolare ricordiamo che Alan Menken scrisse le musiche vincitrici del Premio Oscar e collaborò con Howard Ashman sulle canzoni.

È in corso di produzione il live-action Disney de La Sirenetta, diretto da Rob Marshall e interpretato da Halle Bailey nei panni di Ariel. La Disney non ha ancora annunciato una data di uscita per il film ma con ogni probabilità non vedremo La Sirenetta prima del 2022.

