Manca sempre meno tempo a Lucca Comics and Games 2022 e il calendario di appuntamenti si fa sempre più ricco. Infatti, durante la manifestazione, Leo Ortolani presenterà Musa, il suo primo artbook. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Leo Ortolani presenta Musa

In occasione di Lucca Comics and Games 2022, Leo Ortolani presenterà Musa, un volume celebrativo dedicato agli oltre vent’anni di onorata carriera. Al suo interno saranno presenti una serie di splendide tavole illustrate, colorate da Sarah D’Imporzano. Preparatevi dunque a vivere un viaggio in grado di portare alla luce tutto ciò che ha influenzato Leo Ortolani durante la sua carriera, come ad esempio Frank Frazetta, John William Waterhouse, Alfons Mucha.

Essendo un’edizione celebrativa, al suo interno sarà presente anche una stampa da collezione, protetta all’interno di una pregiata busta di pergamena. Insomma, questa nuova proposta si preannuncia come qualcosa di imprescindibile per ogni appassionato lettore collezionista.

Foto: Leo Ortolani

Vi informiamo inoltre che Leo Ortolani sarà presente anche all’evento “Musa: un viaggio fra le influenze artistiche, con Leo Ortolani”. L’appuntamento da segnare in agenda è in data sabato 29 ottobre alle 10:30 presso l’Auditorium San Giovanni.

Data di uscita dell’opera

Musa Leo Ortolani, dopo la sua presentazione, sarà disponibile per l’acquisto in libreria e negli store digitali a partire dal 15 novembre. Per chi sarà presente invece a Lucca Comics and Games 2022, l’opera sarà acquistabile in loco nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Lo stile inconfondibile di Leo Ortolani

Leo Ortolani è ad oggi uno dei più importanti e apprezzati fumettisti italiani. Il suo stile ironico e pungente, gli è valso numerosi riconoscimenti e tra le sue opere più famose non è possibile non menzionare Rat-Man, il personaggio probabilmente più iconico frutto della mente dell’artista.