My Adventures With Superman, la nuova serie animata HBO Max

Solo pochi minuti vi riportavamo la notizia dell’arrivo di Batman: Caped Crusader (recuperate il nostro articolo con i primi dettagli) ovvero la nuova serie animata prodotta da Warner Bros Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho, e affidata alle cure di Matt Reeves (The Batman), Bruce Timm (Batman the Animated Series) e J.J.Abrams nelle vesti di produttori esecutivi, che THR conferma l’arrivo di una seconda serie animata intitolata My Adventures with Superman con protagonista come facilmente intuibile Superman (recuperate la nostra guida ai fumetti essenziali di Superman).

My Adventures With Superman, i primi dettagli della nuova serie animata HBO Max

My Adventures with Superman sarà prodotta da Warner Bros. Animation per HBO Max e Cartoon Network che hanno già ordinato già ben due stagioni. A prestare la voce a Clark Kent/Superman sarà Jack Quaid (lo Hughie di The Boys).

La serie vedrà un Clark Kent intorno ai 20 anni iniziare la sua carriera da giornalista investigativo con la brillante e risoluta Lois Lane, che sarà interpretata da Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) e Jimmy Olsen.

My Adventures with Superman vedrà però Clark anche abbracciare il ruolo di eroe e protettore di Metropolis, e di tutto il mondo, e soprattutto mantenere la sua identità segreta da una arrembante Lois lanciata nel diventare una star del giornalismo insieme al fotografo Jimmy Olsen, saldamente sotto la sua ala protettrice. In tutto questo però Clark e Lois si stanno anche innamorando, nel più classico dei triangoli amorosi della cultura pop, in cui le indagini e le avventure come giornalisti si intrecceranno alle imprese di Superman.

Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios, ha dichiarato:

È davvero una grande partnership quella messa insieme da Cartoon Network e HBO Max per portare sulla piattaforma i supereroi DC in nuove e maniere creative. Si tratta della prima serie animata di Superman da parecchi anni a questa parte e volevamo davvero raccontare la sua storia attraverso il trio composto da Clark, Lois and Jimmy perché le loro relazioni e le loro dinamiche rappresentano davvero un ricco bacino di storie in grado di trattare in maniera viva temi come amore e amicizia.

My Adventures with Superman sarà prodotta da Warner Bros. Animation con Sam Register nel ruolo di produttore esecutivo, Jake Wyatt e Brendan Clogher in quello di co-produttori esecutivi e Josie Campbell come co-produttore.

