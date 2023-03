Nuovi aggiornamenti su My Adventures With Superman, serie animata che avrà come protagonisti Jack Quaid (The Boys, Star Trek: Lower Decks) e Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist), rispettivamente nei panni di Clark Kent/Superman e Lois Lane. Inizialmente annunciato per Cartoon Network e HBO Max, lo show ha trovato una nuova casa e arriverà adesso su Adult Swim, canale satellite in cui vengono mostrati contenuti più adulti e maturi.

My Adventures With Superman arriverà su Adult Swim

Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio, ma la serie dovrebbe arrivare entro l’anno come diffuso in una nota presente sul sito di Adult Swim. In My Adventures With Superman Lois e Clark sono rappresentati come ventenni rampanti del Daily Planet: gioie, dolori, e il rapporto con i superpoteri. Sono già state confermate due stagioni e la fonte di ispirazione primaria è stata rappresentata dai film sull’uomo d’acciaio con Christopher Reeve. Questa la sinossi ufficiale:

Gli spettatori seguiranno Clark mentre costruisce la sua identità segreta di Superman e abbraccia il suo ruolo di eroe di Metropolis – e forse del mondo intero. Lois, ora diventata una giornalista investigativa di spicco, prende sotto la sua ala protettiva l’aspirante fotografo Jimmy Olsen. Nel frattempo, Clark e Lois si innamorano, condividono avventure, sconfiggono i cattivi, si imbattono in segreti e scoprono cosa significa essere Superman e Lois Lane.

La serie è stata una delle poche a sopravvivere i numerosi tagli effettuati da Warner nei mesi passati. My Adventures with Superman sarà prodotta da Warner Bros. Animation con Sam Register nel ruolo di produttore esecutivo, Jake Wyatt e Brendan Clogher in quello di co-produttori esecutivi e Josie Campbell come co-produttore. Matt Reeves (The Batman), Bruce Timm (Batman the Animated Series) e J.J.Abrams saranno i produttori esecutivi.