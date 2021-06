My Hero Academia 5: il rapporto fra Shinso e Midoriya

L’episodio 10 di My Hero Academia 5 è di certo il più emozionante dell’intera stagione, iniziata il 27 marzo 2021 e disponibile in Italia in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll, non solo perché Midoriya comprende finalmente il vero potere di One for All ma anche perché ci mostra un nuovo Shinso, più emotivamente consapevole dei propri sentimenti e di ciò che vuole fare ed essere in futuro.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 10 DI MY HERO ACADEMIA 5

Ciò che supponevano accadesse e di cui eravamo stati avvertiti nei primi episodi della stagione, è finalmente avvenuto nell’episodio 10 di My Hero Academia 5. Durante l’ultimo incontro tra la classe 1-A e la classe 1-B il potere di Midoriya va completamente fuori controllo, minacciando non solo se stesso ma anche i propri compagni.

“È giunto il momento” ci dice All Might, ovvero è arrivata finalmente l’ora del risveglio del vero potenziale latente di One for All. Ma avviene in modo talmente repentino che il ragazzo non è in grado di controllarlo.

Ad aiutare Midoriya interviene Shinso il quale rivela finalmente ciò che prova veramente nei confronti del ragazzo.

Quando Midoriya perde il controllo del suo potere Shinso è spaventato e paralizzato, incapace di agire. Chi lo spinge all’azione è Ochaco Uraraka, che chiede a Shinso di usare il suo quirk del lavaggio del cervello per far calmare Midoriya.

Shinso non solo è titubante nell’usare il lavaggio del cervello su Midoriya, ma non sa cosa dirgli. Vuole diventare un eroe onesto per aiutare gli altri con il suo quirk, e voleva mostrare a Midoriya quanto fosse migliorato e cresciuto dall’ultima volta combattendo di nuovo con lui perché lo considera un rivale. È allora che decide di dire “Combatti con me!” a Midoriya, e il suo lavaggio del cervello fa effetto, lanciando Midoriya di nuovo nello spazio One For All.

Shinso ha aiutato Midoriya più di quanto non saprà mai, ma lo stesso vale anche per il contrario. La battaglia tra i due non è finita e l’ultimo scontro tra la classe 1-A e la classe 1-B deve continuare.

