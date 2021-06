My Hero Academia 5: un primo sguardo al nuovo costume di Ochako

L’ultimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia (recuperate il manga su Amazon) ha posto le basi per l’inizio del nuovo arco narrativo e con esso ha introdotto la nuova sigla di apertura che mostra Ochako nel suo nuovo costume da Hero!

My Hero Academia: il nuovo look di Ochako

Se il nuovo arco narrativo si concentrerà soprattutto su Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki mentre svolgono il loro tirocinio preso Endeavor, anche gli altri membri della Classe 1-A continueranno i loro rispettivi studi obbligatori. Tra di loro, Ochako e Tsuyu lavoreranno ancora con Ryukyu, proprio come hanno fatto durante il loro stage nella quarta stagione e, similmente a Izuku, anche Ochaco sta costantemente migliorando e diventando più forte.

Naturalmente, per diventare più forte bisogna apportare dei miglioramenti anche al costume da Hero e, nel caso di Ochako, questo si traduce in una serie di aggiustamenti al suo casco e ai guanti:

My Hero Academia: il franchise

Il manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga, insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, è pubblicato dalla Star Comics:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita. Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Il manga ha ispirato un anime, la cui ultima stagione My Hero Academia 5 ha avuto inizio il 27 marzo 2021. La serie ha adattato per il momento l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, e dal 26 giugno 2021 ha avuto inizio l’adattamento della seconda parte della quinta stagione che narra gli eventi del tirocinio sul campo di Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki e Todoroki Shoto presso l’agenzia di Endeavor.

In Italia, è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Il franchise comprende anche due film: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 6 agosto 2021 e narrerà una storia inedita.