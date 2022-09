Il sito web ufficiale dei progetti anime di My Hero Academia, ispirati al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ed edito in Italia per Star Comics, ha annunciato il numero di episodi di My Hero Academia 6. La stagione andrà in onda per sei mesi, da ottobre a marzo 2023, per un totale di 24/26 episodi circa.

La serie anime ritornerà il 1° ottobre 2022 con l’adattamento dell’arco narrativo. In Italia sarà disponibile con sottotitoli e in contemporanea col Giappone su Crunchyroll.

Inoltre, la nuova attesa serie anime adatterà l’arco narrativo de La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale tra gli Heroes e la temibile Lega dei Villain. Ecco di seguito una breve sinossi dell’arco narrativo in questione diffusa dall’editore italiano del manga, Star Comics:

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente creati i nomu dall’altro. All’assalto prendono parte un’enorme quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come Deku e compagni… Riusciranno le forze del bene a fermare le mire dei Villain prima che sia troppo tardi?

Le televisioni giapponesi hanno diffuso uno spot con nuove sequenze in attesa della serie che si accinge ad esordire. Eccolo qui:

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime cinque stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset e doppiate in italiano. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e il 1° ottobre 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 32 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).