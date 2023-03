My Hero Academia 6 si appresta a concludersi questo sabato, 25 marzo 2023, con l’episodio 25, ma la Stagione 7 è in già in produzione.

La novità arriva dalle anticipazioni del numero 17 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online da lunedì 27 marzo 2023, e da esse apprendiamo che la nuova stagione anime dallo studio di animazione BONES, ispirata al fenomeno manga omonimo scritto e illustrato da Kohei Horikoshi, è già in cantiere. Ulteriori dettagli saranno rivelati in futuro.

La Stagione 6 ha avuto inizio il 1° ottobre 2022 e ha adattato due archi narrativi ispirati al manga, ovvero La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale e Black Hero Arc (nonchè arco narrativo finale dell’opera generale). In Italia è disponibile con sottotitoli e in contemporanea col Giappone su Crunchyroll.

Il poster dell'arco finale di My Hero Acadenima nell'anime

La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale ha raccolto i primi 18 episodi, mentre il resto sino al 25° presenta il Black Hero Arc. La Stagione 7, pertanto, si proporrà di adattare i prossimi eventi che rientrano nell’alveo della parte conclusiva del manga edito in Italia per Star Comics (non lasciatevi scappare la più recente pubblicazione).

Come vedere My Hero Academia in ordine cronologico

L’adattamento anime di My Hero Academia si compone di cinque serie complete. A queste si aggiungono anche i lungometraggi e gli OAV. Ecco come vedere tutto il materiale animato proposto in ordine cronologico.

My Hero Academia Stagione 1

In onda ad aprile 2016 per un totale di 16 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’esame di ingresso al Liceo Yuhei, del test di apprendimento del Quirk, dell’addestramento in battaglia simulata, dell’invasione villain al U.S.J. L’autore ha realizzato questi eventi dal Capitolo 1 al Capitolo 21. È possibile recuperarla su Netflix e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 nel 2018. La Stagione è stata doppiata anche per Crunchyroll ed è disponibile da gennaio 2023. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia Stagione 2

Andata in onda ad aprile 2017 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi del Festival Sportivo presso il Liceo Yuhei, l’arco di Stain, l’arco dell’Esame Finale del primo semestre. L’autore ha serializzato questi eventi dal Capitolo 21 al Capitolo 70. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2018 e il 2019. La Stagione è stata doppiata anche per Crunchyroll ed è disponibile da gennaio 2023. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia: Two Heroes

My Hero Academia: Two Heroes, pubblicato nei cinema giapponesi nel 2018 con la regia di Kenji Nagasaki, è arrivato in Italia nel 2019 al cinema con Dynit.

Il film si colloca cronologicamente dopo l’arco narrativo dell’esame finale del primo semestre e poco prima dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo (tra la seconda stagione e la prima parte della terza stagione animata). È possibile recuperarlo su Netflix e Prime Video. Acquistate su Amazon la versione home video anche con doppiaggio italiano.

My Hero Academia Stagione 3

Andata in onda ad aprile 2018 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’arco narrativo del campo scuola di addestramento estivo, l’arco dell’assalto al nascondiglio villain, l’arco dell’esame per la licenza provvisoria da eroe professionista, l’inizio dell’arco di Overhaul. L’autore ha serializzato questi eventi dal Capitolo 70 al Capitolo 124. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2021. La Stagione è stata doppiata anche per Crunchyroll ed è disponibile da gennaio 2023. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia Stagione 4

Andata in onda ad ottobre 2019 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’arco narrativo di Overhaul, l’arco del corso di recupero per la licenza provvisoria da eroe professionista, l’arco del Festival estivo al Liceo Yuhei, e la prima parte dell‘arco degli eroi professionisti. L’autore ha realizzato questi eventi dal Capitolo 125 al Capitolo 193. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2021. Potete acquistare su Amazon la versione home video con entrambi i doppiaggi.

My Hero Academia Stagione 5

Andata in onda a marzo 2021 per un totale di 25 episodi. La Stagione traspone gli eventi dell’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, dell’apprendistato presso l’Agenzia per eroi di Endeavor, l’arco narrativo di My Villain Academia. L’autore ha realizzato questi eventi dal Capitolo 190 al Capitolo 258. È possibile recuperarla su Netflix, Crunchyroll e VVVID (gratuitamente previo registrazione). La serie è stata doppiata ufficialmente in italiano da Mediaset ed è andata in onda su Italia 2 fra il 2022.

My Hero Academia Heroes: Rising

My Hero Academia Heroes: Rising, pubblicato nei cinema giapponesi nel 2019 con la regia di Kenji Nagasaki, è arrivato in Italia nel 2020 nel corso delle vacanze di Natale. Questo secondo film si colloca temporalmente tra gli eventi narrati nel Volume 25 del manga, ovvero attorno all’arco narrativo dei Villain (My Villain Academia). È possibile recuperarlo su Netflix e Prime Video. Acquistate su Amazon la versione home video anche con doppiaggio italiano.

My Hero Academia: World Heroes’ Mission

My Hero Academia: World Heroes’ Mission, pubblicato nei cinema giapponesi nel 2021 con la regia di Kenji Nagasaki, è arrivato nei cinema italiani con Dynit a novembre 2021. Il film si colloca all’interno dell’arco narrativo del tirocinio di Izuku, Bakugo e Shoto da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (Volume 26 del manga). È possibile recuperarlo su Prime Video. Acquistate su Amazon la versione home video anche con doppiaggio italiano.