My Hero Academia da Banpresto a Lucca Comics & Games

Siamo sempre allo stand di Bandai e per la linea di My Hero Academia, Banpresto ci ha mostrato alcune statue in anteprima e alcune che possiamo già trovare nei nostri negozi di fiducia.

Tenya Iida

Questo personaggio fa parte dei giovani Heroes protagonisti, è un giovane molto studioso e diligente. Proviene da una famiglia di hero da generazioni, il suo Quirk è Engine ovvero la capacità di correre velocissimo.

Dabi

Dabi fa parte dei Villan affiliati all’unione dei Villan. Insieme al suo team fa parte della saga del ritiro nei boschi.

Katsuki Bakugo

Bakugo è uno dei giovani protagonisti della serie anche lui come Hero possiede un Quirk, l’abilità di creare esplosioni dalle sue mani.

Izuku Midoriya

Midoriya è il protagonista principale della serie. Nato senza Quirk riceverà in dono un capello (da mangiare) da All Might, il numero 1 degli Hero, ereditando il potere del One for All e mettendolo sulla strada di diventare il suo successore.

Tomura Shigaraki

L’inquietante Tomura Shigara è il leader dell’unione dei Villan. Il suo obbiettivo principale è uccidere All Might.

Himiko Toga

L’aspetto da ragazzina non deve trarre in inganno perchè sebbene Himiko sia una studentessa delle superiori fa comunque parte dell’Unione dei Villain.

Shoto Todoroki

Shoto è un ragazzo che possiede ben due Quirk, ghiaccio e fuoco, non è uno studente qualunque infatti è il figlio dell’Hero number two Endeavor

Toshinori Yagi/All Might

Il suo vero nome è Toshinori ma per tutti è All Might il “number one” degli Hero. A lui appartiene il One for All ed è lui che farà da mentore al giovane Midoriya tramandandogli i suoi poteri.

Shota Aizawa

Aizawa è un professore del liceo per Hero. Sebbene svolga la funzione di insegnante è un Hero Professionista e attivo sul campo con lo pseudonimo di Eraserhead.