My Hero Academia: ecco il promo dello spettacolo teatrale

Il 2019 di My Hero Academia è stato davvero molto ricco: con il manga al suo quinto anno di pubblicazione in Giappone, la serie anime nel mezzo della sua quarta stagione e un secondo film che verrà presentato fra un paio di settimane, il franchise creato da Kōhei Horikoshi sembra non volersi fermare qui ed è pronto a sbarcare per la seconda volta a teatro.

“My Hero Academia: The “Ultra” Stage: A True Hero” debutterà a Tokio dal 6 di Marzo per poi spostarsi ad Osaka nel mese di Aprile. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma è stato diffuso un promo che permette di vedere il cast con alcune nuove aggiunte, rispetto alla prima rappresentazione.

Da quanto si evince dal promo, il protagonista Midoriya ha cambiato il suo costume e nuovi personaggi, come il cacciatore di eroi Stain, faranno il loro debutto nella rappresentazione. Non c’è ancora nulla di certo, ma sembra che questo secondo spettacolo adatterà gli eventi accaduti nella seconda stagione dell’anime.

La nuova commedia vedrà nuovamente la partecipazione di Tsuneyasu Motoyoshi, già regista della prima messa in scena, Hideyuki Nishimori come sceneggiatore, Shunsuke Wada come compositore e Umebo come coreografo. Le informazioni sui nuovi personaggi e costumi verranno rilasciate nelle prossime settimane man mano che lo spettacolo si avvicina al debutto.

My Hero Academia è stato creato da Kohei Horikoshi ed è in pubblicazione sul settimanale Shonen Jump di Shueisha dal luglio 2014. La storia narra le vicende di Izuku Midoriya, nato in un mondo in cui tutti hanno dei poteri, ma di cui lui è sprovvisto. Sognando di diventare comunque un supereroe, alla fine viene scoperto e allenato dal miglior eroe del mondo All Might e si iscrive a una scuola per eroi professionisti. La serie è stata concessa in licenza da Viz Media per una versione in lingua inglese dal 2015. Il secondo lungometraggio di My Hero Academia, Heroes Rising, uscirà in Giappone a Dicembre.