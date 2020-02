My Hero Academia Heroes Rising si prepara al debutto al cinema!

My Hero Academia sta riscuotendo un gran successo, complice il manga che sta appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Dopo il primo lungometraggio, arriva anche il secondo film, intitolato My Hero Academia Heroes Rising, che debutterà nelle sale cinematografiche dal 19 al 25 marzo.

In questo nuovo film d’animazione gli appassionati ritroveranno la classe d’eroi composta dal trio Deku, Bakugo e Todoroki, ma non mancheranno anche All Might e tutti i professori della Yuei. I ragazzi andranno a visitare una nuova isola, in cui incontreranno un nuovo e famigerato villain di nome Nine, che metterà in grosse difficoltà i protagonisti della pellicola.

Per chi non lo sapesse, My Hero Academia Heroes Rising è tratto dal manga di Kohei Horikoshi, che ha conquistato il mondo con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Inoltre, il nuovo film è stato diretto dal regista Kenji Nagasaki, mentre la sceneggiatura è stata affidata allo sceneggiatore Yousuke Kuroda. Per quanto concerne il resto della troupe, il character designer è Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora, invece, è Yuuki Hayashi.

Oltre al film, ricordiamo che My Hero Academia ha ricevuto due videogiochi (il primo disponibile per tutte le console), mentre il secondo è in uscita nei prossimi mesi. L’adattamento televisivo, ormai alla sua quarta stagione, è in onda su VVVVID.

Come già specificato, My Hero Academia Heroes Rising debutterà a marzo. Se siete interessati, potete già prenotare il vostro biglietto su Nexo Digital, che detiene i diritti di questo progetto esclusivo in Italia.