Grandi novità per i fan di My Hero Academia. The Hollywood Reporter ha da poco annunciato che Netflix si è accaparrata i diritti del live action di uno dei manga più celebri degli ultimi anni (oltre 50 milioni di copie vendute). Annunciato nell’ottobre del 2018, il film è prodotto per Legendary Entertainment, filiale statunitense della casa di produzione cinematografica cinese Wanda Group. Sarà diretto da Shinsuke Sato che per l’occasione debutterà alla regia di un film nativo in lingua inglese.

Il regista vanta grande esperienza nel campo di adattamento di film-live action ispirati a manga/anime per aver diretto, fra l’altro al debutto della carriera, I Am a Hero aggiudicandosi nel 2016 il SXSW Midnighter Audience Award. Sempre in quell’anno ha diretto anche Death Note: Light Up the New World, ispirato al successo di Death Note del duo Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. A occuparsi della sceneggiatura ci penserà invece Joe Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead). Al momento non sono ancora stati divulgati dettagli in merito al casti che ne farà parte e alla possibile data di uscita del film.

Dal manga di My Hero Academia è stato tratto un anime composto da quattro stagioni, tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission. Il live action sarà distribuito nelle sale in Giappone da Toho Co.

Questa la sinossi della serie: In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia. Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembra impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Il volume numero 37 del manga, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014, uscirà a febbraio 2023.